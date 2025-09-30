Salta impone presencia en la Feria Internacional Turismo 

La municipalidad de Salta brilló en el evento turístico, atrayendo a numerosos visitantes a su stand con ofertas innovadoras, culturales y gastronómicas.

En la Feria Internacional de Turismo (FIT) en La Rural de Palermo, Buenos Aires, la Municipalidad, a través de su Ente de Turismo, ha desplegado una notable presencia hasta el 30 de septiembre. Durante los primeros días del evento, el stand de Salta ha ofrecido una rica variedad de experiencias culturales y gastronómicas que han deleitado a los visitantes.

Una de las atracciones principales ha sido «Güemes Sensorial», una experiencia de realidad virtual que permite a los usuarios sumergirse en la vida y obra de Martín Miguel de Güemes de una manera innovadora y envolvente. Además, los asistentes han participado en un juego interactivo de preguntas sobre la ciudad, diseñado para educar y entretener, destacando la historia, la cultura y la hospitalidad de Salta.

La gastronomía salteña también ha tenido un lugar destacado, con clases de cocina en vivo a cargo de Silvia Tejerina, quien ha compartido los secretos de la auténtica empanada salteña. Los amantes del vino han podido disfrutar de la propuesta «KM Cero de la Ruta del Vino», presentada por las sommeliers Natalia Corbalán Gerenta y Ana Cabral de Bodega Caseros, resaltando la calidad y diversidad de los vinos locales.

A su vez, el arte y la tradición han estado representados por la música de Rodrigo Moro y las presentaciones de danza folklórica del ballet Alma Nuestra, bajo el lema «Salta, la Ciudad de las Peñas», consolidando la identidad cultural de la ciudad en este importante escenario internacional.

El intendente Emiliano Durand, y el jefe de gabinete Juan Manuel Chalabe han visitado el stand, mostrando su apoyo a la promoción del turismo local y destacando la importancia de dar a conocer el potencial turístico de Salta a nivel nacional e internacional.