Fundación Sur lanzó un ciclo de jornadas y talleres gratuitos destinados a la comunidad en general, en distintos municipios del área provincial. El objetivo es brindar formación, orientación y herramientas prácticas en temas vinculados a la salud, el cuidado y el acceso a derechos, con actividades dictadas por profesionales especializados.

Jornadas y talleres para la comunidad

Las capacitaciones de Fundación Sur están diseñadas para responder a diversas necesidades de la población, desde el cuidado de personas mayores hasta la actualización de profesionales de la asistencia terapéutica. Entre las principales propuestas se destacan:

Jornada sobre amparo y proceso administrativo para cuidadores o asistentes terapéuticos, con orientación sobre el reconocimiento ante obras sociales nacionales y prepagas. Esta instancia estará a cargo de un abogado especialista en la temática.

Encuentro con personas mayores, enfocado en la importancia del médico de cabecera y cómo solicitarlo para acceder al beneficio de PAMI.

Charlas sobre prevención y detección de enfermedades, destinadas a fortalecer el cuidado temprano y la promoción de la salud.

Taller de actualización para asistentes terapéuticos, abierto también a la comunidad, con contenidos específicos y prácticas actuales.

Taller para familiares cuidadores, con herramientas básicas para el acompañamiento cotidiano de personas que requieren asistencia en sus hogares.





Certificación y compromiso comunitario

Al finalizar cada instancia de formación, los participantes reciben certificación que valida los conocimientos adquiridos y fortalece su perfil en el ámbito del cuidado y la salud comunitaria.

Desde Fundación Sur destacaron que estas iniciativas “buscan acercar propuestas formativas a toda la provincia, fortaleciendo los lazos comunitarios desde el compromiso y la inclusión”.