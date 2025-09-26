Tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el inicio del proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A., el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos, a través de X, reclamó que la provincia sea parte de las negociaciones y advirtió que la decisión impactará de manera directa en la competitividad regional.

<

br>

“Necesitamos que el Gobierno de Salta participe en las negociaciones que definirán el destino del Belgrano Cargas. No solo los minerales, también los granos, la carne, las legumbres, las especialidades y el vino deben tener acceso al ferrocarril. Los pequeños y medianos productores también deben beneficiarse”, enfatizó el funcionario.



Belgrano Cargas: “Queremos evitar los errores cuando se excluyó el norte”

De los Ríos recordó que el Belgrano Cargas sigue operando sobre el ramal C-14, aunque no con la eficiencia deseada, y destacó que la logística resulta clave para una provincia alejada de los puertos y de los grandes centros de consumo. “Salta necesita federalismo, no es una opción: es una necesidad y es la solución”, subrayó.

El ministro remarcó que la infraestructura ferroviaria es estratégica para garantizar competitividad y que su destino no puede definirse sin la voz de las provincias directamente afectadas.