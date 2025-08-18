Nueve listas competirán en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Las fracturas en el peronismo, la irrupción de la UCR y la confirmación de Emilia Orozco por La Libertad Avanza marcan un escenario abierto con tres sectores en carrera por las bancas.

El panorama electoral en Salta quedó definido tras el cierre de listas para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025. En juego estarán tres bancas en el Senado: dos para la fuerza más votada y una para el segundo espacio. Esta particularidad convierte a la contienda en un punto clave para el equilibrio político en el Congreso.

La presentación ante la Justicia Federal dejó rupturas, sorpresas y movimientos de último momento que reconfiguran el mapa político provincial.

La Libertad Avanza apuesta por Emilia Orozco y Olmedo

Una de las grandes novedades fue la confirmación de Emilia Orozco como candidata a senadora por La Libertad Avanza, respaldada directamente por el presidente Javier Milei. Estará acompañada por Gonzalo Guzmán Coraita, aunque llamó la atención que Alfredo Olmedo figure como suplente.

“Soy una leona que acompaña y defiende las ideas de la libertad con la convicción de que el país y mi provincia van a salir adelante de la mano del presidente”, expresó Orozco en redes sociales.

En la lectura política local, algunos advierten que Guzmán Coraita podría no asumir y Olmedo convertirse en senador, un cargo que el exdiputado siempre tuvo como objetivo.

El oficialismo se juega con Flavia Royón

El gobernador Gustavo Sáenz apostó por Flavia Royón, actual diputada provincial, como cabeza de lista del frente Primero los Salteños. La acompaña Ignacio Jarsún, presidente de Aguas del Norte.

Royón lanzó un mensaje fuerte contra el centralismo:



“Vamos a legislar pensando en Salta y respondiendo a los salteños, no a las órdenes de Cristina ni a políticas centralistas del Estado Nacional que afecten nuestro desarrollo”.



Fracturas en el peronismo: Urtubey vs. Leavy

El peronismo kirchnerista mostró sus divisiones más profundas.

Juan Manuel Urtubey, exgobernador, encabezará la lista de Fuerza Patria, acompañado por la actual senadora Nora Giménez.

Sergio “Oso” Leavy, en desacuerdo con esa definición, rompió con el espacio y se presentará con el Partido de la Victoria, junto a Laura Cartuccia.

Desde el entorno de Leavy señalaron que su decisión responde a la necesidad de mantener “la lealtad al kirchnerismo y al peronismo”.

La UCR vuelve a competir en soledad

Después de 14 años, la Unión Cívica Radical decidió ir sin alianzas. La lista está encabezada por Natalio Iglesias, productor agropecuario de Rosario de la Frontera, y Graciela Morales, exvicerrectora de la UNSa.

El PRO, que en anteriores elecciones acompañó a la UCR, esta vez no presentó candidatos, lo que evidencia la dispersión de la oposición no peronista.

La izquierda, otra vez fragmentada

En la izquierda también habrá división de fuerzas:

Claudio del Pla y Daniela Planes por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT).

Marcos Tognolini y Marcela López por el Movimiento al Socialismo (MAS).

Violeta Gil y Nahuel Riquelme por Política Obrera.

La falta de unidad, al igual que en los comicios provinciales, podría diluir su peso electoral.

Un misterio: la lista del Partido Renacer

El Partido Renacer oficializó su inscripción pero aún no reveló los nombres de sus candidatos, lo que genera expectativa sobre qué propuesta llevará a las elecciones nacionales.