El peronismo dividido igual que la izquierda.

En Diputados, Leavy presentó a la periodista Marcela Jesús. Junto a ella irá Guido Giacosa, quien peleó una banca por el Senado provincial en las elecciones de mayo.

Urtubey para Diputados llevará a Emiliano Estrada, que va por un segundo mandato, junto a Mercedes Figueroa (presidenta de Kolina) y Carlos Rodas, dirigente de la CGT de Salta.

Los libertarios confirmaron como principales candidatos a Gabriela Flores, quien oficia de prensa del espacio y Carlos Zapata, quien buscará renovar su lugar en el Congreso.

El gobernador Gustavo Sáenz también presentó su armado propio con el frente Primero los Salteños. Lleva a Bernardo Biella como primer diputado, Oriana Nevera y Juan Cruz Curá.

El PRO Salta no presenta candidatos propios mientras que en la UCR la lista de Diputados la encabeza la diputada provincial Soledad Farfán. La acompañan Renan Casttellanos Oliva, Fabiana Becky y Ángel Ortiz.

El Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) postula a Andrea Villegas en Diputados, acompañada por Jesús Choque y Carmen Venencia.

Política Obrera lanzó la candidatura de Julio Quintana, Georgía Romero y Cristian Pereyra en Diputados.

El Nuevo Más, en tanto, postula a Emilio Fernández en Diputados.