Prevención Ciudadana informó que los índices meteorológicos colocan a la ciudad en riesgo extremo de incendios y pidió a la población evitar cualquier tipo de fuego.

El subsecretario de Prevención Ciudadana, Ernesto Flores, confirmó que la ciudad de Salta atraviesa una situación de alerta roja por riesgo de incendios, debido a la combinación de altas temperaturas y vientos moderados.

Flores explicó que el Servicio Meteorológico emitió alertas por viento Zonda para los Valles Calchaquíes y provincias vecinas como Catamarca, aunque en la capital provincial se espera “un viento moderado, de entre 22 y 30 kilómetros por hora, acompañado por temperaturas superiores a los 30 grados”.

“El riesgo de incendio está en extremo. Justamente por eso tratamos de informar a la población que no debe encender fuego de ningún tipo”, afirmó el funcionario.

El subsecretario remarcó que ante cualquier foco de incendio la población debe comunicarse al 911 o al 105, ya que ambos sistemas están conectados para activar de inmediato los protocolos de bomberos y emergencias. “También se puede llamar al 105 si se observa a personas intentando prender fuego o quemar basura, porque en esos casos interviene la patrulla ambiental municipal”, sostuvo.

Finalmente, Flores reiteró que las condiciones climáticas actuales favorecen la propagación de incendios y pidió a los vecinos extremar cuidados. “Tenemos índices en extremo y necesitamos la colaboración de todos para prevenir situaciones graves”, concluyó.