Así lo expresó la Dr. Betina Navarro Vice presidenta 2da de la Cámara de diputados de la provincia y representante del bloque del Frente de Todos ante la crítica situación de las comunidades indígenas. (Por Mario Molina)

En estos días Salta es noticia internacional tras la muerte por desnutrición de niños originarios y los desmontes que se realizan en sus tierras, a esto se suma la crisis con el sector estatal y los despidos realizados por las nuevas gestiones, ¿Qué solución hay ante tantos conflictos?. La Cámara de diputados fue criticada por no poner en su agenda temas importantes y prioritarios, por lo que consultamos a la vice presidenta sobre una provincia en estado crítico.

“Más allá de las reuniones que hubo sobre el ejecutivo que se invitó a los legisladores del norte nosotros también como bloque nos hemos reunido para analizar la situación, y justamente tuvimos una última reunión previa a la sesión (extraordinaria) y la verdad es que no hay soluciones concretas que se realicen en el ejecutivo provincial para paliar la situación para salvar en algo la situación que se está viviendo. Nosotros estamos presentando un proyecto también en la legislatura al respecto donde pedimos que haya un programa concreto de acciones para que estas muertes no sigan sucediendo, en lo personal creo que tiene que haber un plan de contingencia que tiene que ser rotundo, nos instalemos y solucionemos la situación y de salud me parece que es algo inmediato y tiene que haber acciones, cosa que no lo estamos viendo hasta este momento” dijo Navarro sobre las acciones de la cámara de diputados.

Voluntad política como solución

“Si voluntad de solucionar las cosas de que no se sigan muriendo más chicos entonces que hacemos para esto, hay que hacer referencia a lo que ocurrió con las inundaciones anteriores en el norte que se movilizó la gente de salud”. Como una posible solución la vice presidenta oriunda de Joaquín v. Gonzalez propone que los verdaderos interesados se instalen en las zonas de situación crítica por aproximadamente 6 meses hasta que mientras se implementen las tarjetas, se implementen los módulos alimentarios y se pueda salir así de una situación de crisis.

La diputada pertenece al bloque de diputados del Frente de todos ¿Que decisión ha tomado el bloque en cuanto a la gestión con el tema? “Si bien es cierto ha venido el Ministro de desarrollo social de la nación pero hasta el momento no se ve concretado nada en cuanto a las políticas, sí directivas de poner a algunas personas a cargo, y sobre eso las comunidades o al menos la gran parte damnificada en el norte dijeron que hasta el momento nadie se sentó con ellos para agilizar lo más mínimo de un trámite que sería por ejemplo la asignación universal por hijo. Nosotros fuimos con la diputada Paredes a mediados de enero a Buenos Aires estuvimos en el Ministerio de Desarrollo Social, estuvimos en el Misterio de Salud de nación planteando la situación y pidiendo la intervención de forma inmediata porque veíamos la inacción por parte de la provincia y afligidos por esta situación justamente la diputada Gladys Paredes que es del departamento San Martín y es medica trabajaba en el hospital de Tartagal y conoce mejor que muchos de nosotros la situación y cuál es la realidad. Nosotros fuimos y planteamos a raíz de eso empiezan a venir gente de nación que vinieron en 4 oportunidades hasta el momento, pero creo que todavía nos está faltando eso, las acciones concretas, rotundas, que bajen y que se vea y que se empiece a salir de esta situación. Quizás falta la coordinación con provincia, la verdad que justamente tendré reuniones con ella en la legislatura para ver que vamos a hacer al respecto”, expresó Navarro al respecto.

Desnutrición Vs crisis con los estatales

“A mí me parece que son 2 problemáticas completamente diferentes una de otra, no digo que una sea más importante que la otra pero me parece que es una cuestión de prioridades y se pueden ir resolviendo situaciones de forma paralela”. En cuanto a los fondos enviados por nación la vice presidenta dijo “los fondos son destinados a una situación de emergencia socio sanitaria de una región particular de la provincia de Salta me parece que hay 2 conflictos diferentes atendibles, pero cuestiones diferentes es que se pueden ir atendiendo las 2 en forma simultánea pero bueno es una cuestión de prioridades, ¿El gobierno a que le da más prioridad?”

PRESUPUESTO 2020

“Nosotros en realidad en ese aspecto estamos esperando que llegue el presupuesto para un análisis y ver a que se le va a dar importancia. Sabemos que siempre hay pilares fundamentales en un presupuesto por ejemplo salud, seguridad y educación que es la mayor parte del presupuesto de la provincia así que vamos a estar atentos de cómo va a salir considerando que el presupuesto de la provincia va a estar condicionado por todas las situaciones que estamos viviendo actualmente”.

Reforma de la Constitución provincial

“Estamos debatiendo cual va a ser nuestro posicionamiento al respecto del análisis que se va a hacer, con quien nos vamos a reunir para consultar al respecto de la modificación de la constitución”.

Sobre la limitación de los mandatos políticos dijo: “Estoy totalmente de acuerdo con eso, tiene que haber una limitación de los mandatos hacia una oxigenación política y mejorar el ejercicio de la democracia o los diferentes sectores y partidos políticos así que estoy totalmente de acuerdo”.

Triunfo nacional, derrota provincial

Sobre el resultado que tuvo el Frente de todos en las últimas elecciones expresó: “Yo creo que hubo una serie de factores condicionantes, habría que hacer un análisis mucho más profundo dentro de nuestro propio partido político, quizás de la alianzas, en la forma en que se encaró la campaña política, la estrategia. Tenemos que juntarnos y reunirnos cosa que aún no hubo una gran reunión del Frente de todos para ver quienes están aquí adentro y quienes no, y a parir de eso empezar una construcción positiva, yo tengo una misión como muy del interior, muy del lugar en donde vengo, pero estoy abierta a ver desde la provincia como puede haber una construcción donde la gente nos vea como una opción. Lo que no pasó en la elección pasada, nos debemos esa reunión entre todos, también se tiene que organizar el partido a nivel nacional con los diferentes cargos. Estamos en pleno trabajo en lo político, partidario y en lo político legislativo, este fue un año bastante atípico”.

Más representación para la mujer y el interior

El conjunto de la sociedad no conoce la carrera política de los legisladores por lo que consultamos a la diputada Navarro sobre su camino político: “Yo soy médica vivo en Joaquín V González, soy diputada por Anta y empecé a militar activamente en el año 2003 y así fui militando y trabajado siempre en el Partido de la Victoria. Desde que empecé es una cuestión ideológica mi pertenencia a ese sector que podría también estar en el justicialismo, pero por ahora estoy en el PV y bueno fui elegida diputada en el departamento de Anta también como la primera mujer en ser de allá y llegar a ser diputada en el departamento. Nunca las mujeres habían tenido esa oportunidad. Hice trabajos en la parte social, te diría también como nos pasa a muchos de los legisladores del interior, porque por ahí no se sabe esa parte el trabajo social se hace en cada una de las comunidades” relató.

Sobre su puesto en la Cámara, la diputada siente que está representando a muchas mujeres ya que los puestos de mayor jerarquía aún son de difícil acceso para las mujeres en la provincia: “Esta vez me toca a mí ser vicepresidenta segunda, a las mujeres nos cuesta muchísimo acceder a cargos importantes dentro de la cámara a pesar de tener una ley de paridad, aun así cuesta muchísimo acceder. Lo vamos haciendo cada vez más con nuestro trabajo y la militancia, el reconocimiento a la militancia de las mujeres es una base para llegar a los cargos, un trabajo que se viene haciendo. El desempeño de la cámara estará muy condicionado por el gobierno provincial y el contexto nacional, ahora tenemos nuevas autoridades, con las que trabajo bastante bien con el presidente primero también con el presidente estamos en permanente contacto a pesar de que somos de espacios políticos diferentes”, sostuvo.