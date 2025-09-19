El ciudadano estaba prófugo y era parte del “Clan Brizuela”, involucrado en el procedimiento realizado en marzo de 2024 donde se interceptó más de 861 kilos de cocaína ocultos entre un cargamento de zapallos.

En junio de 2025, en coordinación con de Red de Búsqueda Activa de Fugitivos de AMERIPOL y colaboración de la Policía Nacional Boliviana, se detuvo en Villazón al proveedor del estupefaciente.

Los gendarmes de la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” continuaron con las pesquisas buscando la información necesaria para capturar a todos los ciudadanos que se encontraban prófugos.

Gendarmería Nacional detuvo en la provincia de Salta a un integrante de una banda delictiva dedicada al narcotráfico. Para evitar ser detectado, el involucrado había recurrido a una usurpación de identidad, con datos reales de la persona a quien le corresponde el DNI, logrando reemplazar en los sistemas solo la imagen de quien portara el documento.

Tras allanar un inmueble de la ciudad de Salta Capital fue aprehendido el ciudadano investigado, asimismo se registró una finca ubicada en General Güemes donde se secuestraron municiones de diferentes calibres, un vehículo, documentación y demás elementos de interés a la causa.

Este accionar llevado a cabo por la Unidad de Inteligencia Criminal “Córdoba” contó con el apoyo del Escuadrón de Operaciones Antidrogas, la Unidad de Inteligencia Criminal “Salta” y “Mendoza”, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional.

Interviene Juzgado Federal N° 1 de Córdoba y la Fiscalía Federal N° 3.