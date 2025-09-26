El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en distintas localidades de Salta, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h durante la tarde y noche de este viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió hoy una alerta amarilla por fuertes vientos que afectarán a varias zonas de la provincia de Salta. La advertencia incluye a Cafayate, San Carlos, Los Andes, La Caldera, Molinos, Cachi, La Poma y municipios aledaños.

Según el informe, en la zona cordillerana la probabilidad de viento alcanza velocidades de entre 50 y 75 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h. En la región precordillerana, las ráfagas oscilarían entre 40 y 60 km/h, con posibilidades de llegar a los 90 km/h.

La Subsecretaría de Defensa Civil de Salta recomendó extremar las precauciones, en especial durante la tarde y la noche, cuando se espera la mayor intensidad del fenómeno. Las autoridades recordaron la importancia de resguardar objetos que pudieran ser desplazados por el viento y evitar actividades al aire libre en zonas de riesgo.