Las elecciones 2021 están en la mira. Los periodos pre electorales, son esos momentos en los que la gestión necesita de la política, y la política de la gestión. Es por eso que el regreso de Miguel Isa como una de las caras que el oficialismo propondría para la Capital el año entrante, se enlaza con la ya acordada salida de la desgastada ministra de salud Josefina Medrano. Nada es casual, en tiempos en los que algunos nombres comienzan a ser valorados de cara a la batalla de medio término, y otros descartados.

Prof. Rodolfo Bayer

Fue Concejal, Presidente del Concejo Deliberante, Diputado Provincial, Presidente de Juventud Antoniana, Intendente re-reelecto y Vicegobernador hasta diciembre. Miguel Angel Isa llegó a lo mas alto de la política salteña tras un largo camino. Mamó la miseria en su natal Colonia Santa Rosa, luego fue vendedor ambulante en la gran ciudad, viviendo en pensiones, donde cualquier sopa caliente, podía ser convertida en un manjar. El “turco”, como lo conocen en el mundillo del poder, antes de llegar a la cima las pasó todas, y esto parece explicar su muy buen pasar actual, con una fastuosa residencia en un exclusivo barrio de zona norte. Sin embargo, la millonaria casa donde hoy reside, no lo aleja de su training de gran escalador de la pirámide social, de las bases. De ese hombre común que vota, que lo conoce, y que por una razón inexplicable lo sigue viendo como un par, pese a que pocos salteños pueden estirar sus intereses económicos hasta Jujuy, Paraguay, Bolivia, Venezuela e Italia. Esa imagen “eternamente popular”, sería parte de los considerandos que lo vuelven a posicionar -encuestas mediante- como un actor central de la pelea electoral vernácula en 2021. Asegurarse una buena elección en Capital (acrecentando el oficialismo en la cámara baja local), no quita de vista otros objetivos de fondo, que afianzan aun mas su eventual candidatura: coptar el control y manejo del presupuesto legislativo, y terminar para siempre con Manuel Santiago Godoy, quien se mantiene conectado al respirador de la banca con pocas chances de renovar la próxima; pero ciertamente, aun con signos vitales. Hasta el propio Isa habría dado el ok a este proyecto del eterno retorno, poniendo como única condición, no salir de la provincia de Salta. Con este pedido, habría descartado luchar por una diputación nacional, que además se rumorea, estaría reservada para Juan Manuel Urtubey, el mismo que dejó una deuda externa inmanejable a los actuales inquilinos del Grand Bourg. Salvo ese deseo de permanecer en Salta, la respuesta de Miguel Angel habría sido que “donde Gustavo me necesite, ahí estaré”. Quienes lo tantearon, conocen las encuestas reales, y no las que se publican masivamente pese a ser de dudosa procedencia. Los interlocutores tienen la posta de las mediciones de imagen, mas allá del fulbito pa’ la tribuna con que algunos funcionarios de gobierno inundan la redes sociales y los celulares de la prensa. El nombre de Miguel Isa se destaca entre todos los aspirantes medidos, algunos de ellos con escasa imagen y conocimiento, pese a sus años en la pantalla chica, como es el caso de Victor “Vitín” Lamberto, actual secretario de prensa provincial y ex cara cotidiana en canal 11 de Salta.

Medrano con un pie afuera

El caso es que Miguel Isa ha estrechado relaciones y comienza a ganar largos metros en la actual gestión, empezando por el candente Ministerio de Salud Pública, donde acaba de desembarcar en comunicación y prensa el siempre amistoso Pablo Borla. El valor de este nuevo funcionario no pasa precisamente por su capacidad en materia profesional (sino cómo explicar, que el mismo Isa nunca le brindó la confianza para desempeñarse a cargo de la prensa de su propio municipio), sino por ser hombre de confianza y uno de los pocos fieles que le quedó al ex intendente.

La jugada no es inocente sino que por el contrario, da el puntapié inicial para la llegada de la médica Gladis del Socorro Sánchez, como reemplazo de la desgastada y agotada Josefina Medrano. La actual titular del IPS es una referente del Partido Felicidad, herramienta electoral del isismo, que supera en este caso cualquier otro diploma.

Hay quienes ya se animan a ponerle fecha de vencimiento a Medrano para el mes de setiembre, esperando que la pandemia esté mas controlada y de esta forma procurarle una salida mas o menos digna. Por su parte, no faltan los memoriosos que la ubican a Gladys Sánchez, como ladera directa de Gabriel Chagra Dib, ex Ministro de Salud de Urtubey. Actualmente, Chagra trabaja desde la Fundación Manos, creada por la ex candidata a vicegobernadora de Miguel Isa, Lucía Doljanin, integrante también del Partido de la Felicidad. Así se cierra, este círculo virtuoso (o vicioso).

Olor a calas

En el mostrador opuesto, los que la tienen difícil en 2021, son el devaluado Manuel Santiago Godoy y el litúrgico Andrés Suriani. El primero, sabe que se le acaba el hilo del carretel, sin presidencia de la Cámara, sin lapicera, sin presupuesto, y sin José Alfieri, conocido también como “pepe dormilón”. A su favor, solo le quedan las mañas de la experiencia y algún que otro poema de amor, que de vez en cuando le recita públicamente Ramón “Rana” Villa. Desde que comenzó el año, Godoy radicalizó su discurso, inclinándose a favor de los reclamos populares, concentrándose en el banco privado oficial y sobre todo, en empresas de servicios (privatizadas y estatales), de altísima facturación. La guevarisación del Indio Godoy es un mal chiste de la historia. No alcanza siquiera para estrategia de engaño pre electoral. Pirotecnia contra Banco Macro, fogueo contra Edesa, son algunos de los síntomas que muestran cómo la campaña económica ya comenzó. El Indio golpea a las empresas, casi como si le pegara a la chancha. Para que aparezca el dueño. El año entrante habrá guerra, y los pertrechos cuestan dinero. Encima de males como contamos, su archienemigo Miguel Isa proyecta darle salsa. La campaña está incierta, no tan cercana, pero si, envuelta en las dudas de la pandemia. Sabe que el Turco ya compró los clavos para su cajón. Pero no está muerto quien pelea, quizás Godoy pueda estirar su mandato hasta el 2025.

La suerte de Andrés Suriani también está en discusión, pero en este caso por la construcción del Palacio Celeste, en la zona de San Lorenzo. Se trata de una bella e imponente mansión que estaría edificando, cercana al domicilio de Juan Carlos Romero. Gente como uno, che. Lo cierto es que el empremimiento ya desato el comentario de la oligarquía mas rancia de la villa verianega de San Lorenzo. En un asado de pocas personas esta semana, se escuchó clarito la cifra que invirtió en el terreno para el soñado hogar: 200 mil dólares. ·Imagínate la casa, si solo el terreno costó 26 millones de pesos. Qué numerito!”- decían los comensales. El predio donde Suriani avanza rápidamente con la construcción, está ubicado en Finca La Montaña y habría sido adquirido a “Chamaco” Cornejo. Quienes tuviereon acceso a los planos arquitectónicos presentados en la municipalidad de San Lorenzo bautizaron con este nombre, al ambicioso proyecto. No faltan quiene relacionan los millonarios costos que genera la propiedad de Suriani, en un vínculo con Lusal, empresa cuya propiedad sería de Carlos Pérez San Martín (primo de Andrés Suriani) quien casualmente fue también concejal. En la mesa de decisiones de futuras candidaturas ronda la sospecha de la posibilidad de justificar los 26 millones en cuestión, a través de esa empresa, lo cual podría ser un escándalo, de solo pensarlo. Esa sola hipótesis, que manejan las altas cumbres, lo sacaría del juego y no tendría lugar en la lista importante para 2021. La inversión inmobiliaria es apenas la punta del iceberg, pero es muy evidente, y por ende muy riesgoso para apoyarlo. Al igual que Godoy, puede renovar por cuatro años mas asisitido por los pañuelos celestes, pero le va a costar mucho.

Derecho de admisión

La importante y ruidosa construcción de la casa en San Lorenzo, además de instalar el nombre de Andrés Suriani en los asados de la Villa, también parece ser parte de un gran momento personal del legislador. Además de comprar un terrenito y comenzar a construir, dicen que el amor también le florece. Actualmente estaría noviando con una joven fémina de apellido Cornejo, mucho menor que él. Y como se sabe que el hombre tiene la edad de la mujer que ama, esta relación lo rejuvenece. Parece una situación muy distinta a la de su matrimonio con otra señora de apellido Solá, quien además llegó a su vida, luego de terminar con su marido anterior, un señor de apellido Torino, igual que el Renault. Si bien Andres Suriani está probando de la buena en estos días, al construir en La Montaña y verse favorecido por el dios Eros, nunca podrá olvidar sus malos momentos en el club de Paseo Güemes. Como aquella vez que lo destinaron a la mesa del fondo en el casamiento de su entonces hijastra. Los trapitos memoriosos recordarán que al llegar a la puerta del club con su señora, fue separado de ella y se le impidió el acceso, simplemente por no estar en la lista de invitados, lo que obligó a Suriani a improvisar un corto llanto en la esquina menos iluminada. Esta lacrimógena escena y una silla extra que trajeron de la cocina, logró poner fin a la injusticia y lo dejaron pasar… pero a la mesa del fondo, lejos de la mesa central donde la novia feliz compartía la cena con su papá y mamá (hasta llegada a la puerta, la señora de Suriani). Lo que no pudo registrarse por parte de quienes se deleitan contando la anécdota, es si le convidaron o no, una porción de torta. Incomodo momento por pertenecer, que es recordado hasta por los acomodadores de autos, pero no se trat del único, y a decir verdad ya es antiguo. Mucho mas aquí en el tiempo, tampoco mejoraron sus recuerdos en el Club. Su último paso por los ilustres salones de la elite salteña también fue con motivo de un casamiento, hace pocos años atrás. En este caso los novios si lo habían invitado y puedo entrar con la frente en alto y sin la escena de antaño. Tampoco lo mandaron a la mesa del fondo. Había tanta luz cuando entró, que se sintió desagraviado y enfiló seguro hasta su lugar. Pero tan linda sensación se vio desgarrada para siempre, cuando una voz propia de un Loro gritara en el salón acusaciones injustificadas como “coimero”, “corrupto”, “ladrón”. Los mozos mas atentos, identificaron a quien emitía esas palabras al viento. Ellos aseguran que ese hombre acusador, es uno de los tres que hoy en día, cortan el bacalao. Andrés Suriani miró para todos lados como dudando, si era destinatario de tamaños calificativos, los que habrían estado motivados en el robo de un partido político tiempo antes. Por lo pronto esos malos momentos en el Club, están largamente compensados por esta hermosa inversión en el coqueto country Finca La Montañana.

Se te cae la cara

“Godoy mira con buenos ojos el crédito al que accederá la provincia, por el que no se podrán seguir tomando empleados públicos, y consideró que desde el Ejecutivo debería darse la participación a la Legislatura para que se pueda controlar el manejo de los créditos y así transparentar el uso del dinero, cosa que ningún gobierno lo hizo”. Así resumió la colega de “Día de Miércoles”, Mónica Abilés, su charla con Manuel “Indio” Godoy. La noticia va acompañada de una fotografía soft, de un Godoy sonriente, y en la sonrisa mas tierna que pudo fabricar. Toda una imagen armada, una foto oficial de si mismo. Pero en sus palabras está “la verdad”. Es el discurso de un caradura. Parece un repatriado, un recién llegado, que acaba de asumir. ¿No fue Godoy hasta diciembre un cómplice caro de esos gobiernos que ahora crítica? ¿No fue romerista numerario y urtubecista hasta el fanatismo? ¿No fue Godoy parte de esos gobiernos durante cinco lustros?. ¿Pide controlar el manejo de créditos?, ¿No controló acaso el FRH y el Bicentenario (en dólares)?. La imagen es armada, y aún así es patética, para quienes conocen al personaje. La desesperación por mantener la banca que muestra el ex capo de la CAP se parece mucho al vapor cuando empaña el espejo del baño. No lo ves, pero sabes que está, detrás del vidrio, y agazapado.