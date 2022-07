El proyecto impactaría en 7,5 millones de personas que viven en la indigencia.



El proyecto de SBU, una medida de emergencia en una situación económica de suma inestabilidad como la que vive el país, y que ya se implementa hace décadas en países del mundo, debería haberse aprobado hace tiempo por un gobierno que se dice nacional y popular.

Sin embargo todavía la clase política se encuentra analizando si es factible o posible implementarlo en un país con más del 50 por ciento de pobreza.

El costo fiscal bruto de la medida podría ascender a 1,8% del PBI

El reclamo por el SBU del kirchnerismo y que reforzó Cristina Kirchner en su último discurso condice con el proyecto que presentó el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman en mayo 2022 y que contempla el pago de un ingreso equivalente a la Canasta Básica Alimentaria (CBA) individual que ese mes estaba en los $ 14.400,84, según el Instituto de Estadística y Censos (INDEC).

El proyecto de ley fue presentado por el diputado Itaí Hagman en el Congreso, en mayo pasado. Y hace pocos días, en medio de la tensión -que parece haber mermado- que se generó a partir de las declaraciones de Cristina Kirchner sobre el manejo de los planes sociales, un grupo de legisladores exigió el tratamiento urgente de la propuesta.

De acuerdo a estimaciones elaboradas por el Frente Patria Grande, la suma impactaría en 7,5 millones de personas.

«El SBU cubriría al 27 por ciento de la población adulta de 18 a 64 años, con un elevado nivel de cobertura sobre la población inactiva, desocupada y asalariada no registrada» , concluyó el último informe del Observatorio de Política Públicas (Ocepp) en el que participa el diputado nacional y uno de los impulsores del proyecto, Itaí Hagman.

La medida era resistida por Martín Guzmán, dado su impacto sobre los recursos del Estado, en su afán por ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas. Pero ahora, con la renuncia del ex funcionario y la designación de Silvina Batakis, los impulsores del proyecto intensificaron la ofensiva.

«Querida Silvina Batakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal. ¡Cazá la birome y no te demores por favor!», le pidió Juan Grabois, en un particular mensaje de bienvenida.

En sus primeras declaraciones públicas, la titular del Palacio de Hacienda no brindó mayores precisiones sobre su postura con relación a este tema.