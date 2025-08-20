SAETA y La UNSa buscan “hacer más eficiente” el pase libre

Se enfatizó el compromiso del gobierno provincial, a través de SAETA, de asegurar el Pase Libre a los estudiantes activos, así como la importancia de administrar correctamente este beneficio.

Autoridades de SAETA y de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) se reunieron para abordar la colaboración en la implementación y gestión del Pase Libre Estudiantil, un beneficio clave para los estudiantes de diversas modalidades de la universidad. El encuentro fue presidido por el rector de la UNSA, Miguel Nina, y el presidente de SAETA, Claudio Mohr.

Durante la reunión, se reafirmó el compromiso del Gobierno de la provincia, a través de SAETA, de garantizar el acceso al Pase Libre a aquellos estudiantes que se encuentren cursando activamente sus estudios. Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de mantener una administración eficiente y transparente de este beneficio, asegurando que llegue a quienes realmente lo necesitan. Se destacó también la optimización del proceso de renovación anual, que ahora se realiza de manera más ágil y autónoma, evitando trámites presenciales innecesarios.

A su vez, funcionarios de SAETA y representantes de diversas áreas de la UNSA aprovecharon la ocasión para plantear inquietudes y preguntas sobre la aplicación del Pase Libre en las distintas etapas de cada carrera, desde el ingreso hasta la regularidad, las prácticas profesionales y la elaboración de la tesis.

Como resultado de la reunión, se acordó trabajar en la redacción de un nuevo convenio de colaboración mutua, que establecerá las normas y procedimientos para acceder al Pase Libre, incluyendo la vigencia del beneficio, la consulta online del estado académico de los estudiantes, y las pautas establecidas por la Autoridad Metropolitana de Transporte para la regulación del Pase Libre.