SAETA: Desvíos por la procesión de San Cayetano

Debido a la procesión de San Cayetano, las líneas de colectivos 3A, 4E, 7 (San Lorenzo), 3 (Troncal Norte-Oeste) y 5A modificarán sus recorridos de la siguiente manera.

La Municipalidad informa a los usuarios sobre modificaciones temporales en los recorridos de varias líneas de colectivos, debido a la tradicional procesión en honor a San Cayetano. Estos cambios afectarán a las líneas 3A, 4E, 7 (San Lorenzo), 3 (Troncal Norte-Oeste) y 5A. A continuación, se detallan los desvíos y las paradas habilitadas durante el evento:

Las líneas 3A, 4E y 7 (San Lorenzo) van a hacer los siguientes cambios:

– En dirección al Centro:

Los colectivos circularán por Av. Arenales, luego por Ibazeta, y retomarán su ruta habitual en Av. Entre Ríos.

– Paradas habilitadas durante el desvío:

Av. Savio, frente al Supermercado Día.

Av. Arenales, en la intersección con Posta de Yatasto.

– En dirección al Oeste:

Desde Av. Entre Ríos, los colectivos se desviarán por Ibazeta, continuarán por 12 de Octubre, luego por Junín, retomarán Av. Arenales, seguirán hasta la Rotonda de Circunvalación Oeste, continuarán por Av. Perón y Av. Savio, para finalmente retomar su recorrido habitual en Av. De Los Incas.

– Paradas habilitadas durante el desvío:

Ibazeta, a la altura de la calle Alsina.

12 de Octubre, en la intersección con Junín.

12 de Octubre, en la intersección con Posta de Yatasto.

Av. Arenales, en la dársena ubicada detrás de la estación de servicio Shell.

En segundo lugar la línea 3 (Troncal Norte-Oeste) tiene las siguientes modificaciones:

– En dirección al Norte:

Los colectivos se desviarán por Av. Savio, continuarán por Av. Perón, luego por Av. Arenales, seguirán por Pedernera, O’higgins, Rep. Siria y Necochea, para finalmente retomar su recorrido habitual.

– Paradas habilitadas durante el desvío:

Rep. Siria, en la intersección con Ameghino.

Necochea, pasando la calle Ibazeta (utilizando la parada de la línea 3B).

-En dirección al Oeste:

Desde Av. Entre Ríos, los colectivos se desviarán por Ibazeta, continuarán por 12 de Octubre, luego por Dr. Luis Güemes, retomarán Av. Arenales y Av. Savio, para luego seguir su recorrido habitual.

– Paradas habilitadas durante el desvío:

Ibazeta, a la altura de la calle Alsina.

12 de Octubre, en la intersección con Junín.

12 de Octubre, en la intersección con Dr. Luis Güemes.

Av. Arenales, en la dársena ubicada detrás de la estación de servicio Shell.

Por último, la línea 5 A tiene los siguientes cambios:

– En dirección al Centro:

Los colectivos circularán por Cnel. Suarez, luego por Rivadavia, y retomarán su ruta habitual en Pedernera.

– Parada habilitada durante el desvío:

Cnel. Suarez, en la esquina con Santiago del Estero.

Debido a todos estas alteraciones en los recorridos se recomienda a los usuarios tener en cuenta estos desvíos al momento de planificar sus viajes y anticipar posibles demoras.