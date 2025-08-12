Ante las obras de repavimentación que se están desarrollando sobre Av. Sarmiento en el tramo comprendido entre calles Aniceto Latorre y Avenida Arenales, SAETA habilita los siguientes desvíos y cambios de paradas:

HACIA EL SUR

1A – 2F – 3B – 4B

Recorrido habitual

3TNO

Av. Arenales → T. Alvear → Av. Entre Ríos → recorrido habitual

Parada: T. Alvear y 12 de Octubre

5D – 6D – 6A – 6C – Caldera – TNS

Av. Arenales → T. Alvear → Necochea → Av. Sarmiento → recorrido habitual

Parada: T. Alvear y 12 de Octubre

HACIA EL NORTE

3TNO

Necochea → A. Güemes → A. Latorre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual

Parada: A. Latorre antes de Av. Sarmiento

Troncal NS

A. Güemes → A. Latorre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual

Parada: A. Latorre antes de Av. Sarmiento

6A – 6C – 5D – 6D

12 de Octubre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual

Paradas:

* 12 de Octubre y Balcarce

* Gurruchaga y 20 de Febrero