Ante las obras de repavimentación que se están desarrollando sobre Av. Sarmiento en el tramo comprendido entre calles Aniceto Latorre y Avenida Arenales, SAETA habilita los siguientes desvíos y cambios de paradas:
HACIA EL SUR
1A – 2F – 3B – 4B
Recorrido habitual
3TNO
Av. Arenales → T. Alvear → Av. Entre Ríos → recorrido habitual
Parada: T. Alvear y 12 de Octubre
5D – 6D – 6A – 6C – Caldera – TNS
Av. Arenales → T. Alvear → Necochea → Av. Sarmiento → recorrido habitual
Parada: T. Alvear y 12 de Octubre
HACIA EL NORTE
3TNO
Necochea → A. Güemes → A. Latorre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual
Parada: A. Latorre antes de Av. Sarmiento
Troncal NS
A. Güemes → A. Latorre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual
Parada: A. Latorre antes de Av. Sarmiento
6A – 6C – 5D – 6D
12 de Octubre → Balcarce → Gurruchaga → Av. Bolivia → recorrido habitual
Paradas:
* 12 de Octubre y Balcarce
* Gurruchaga y 20 de Febrero