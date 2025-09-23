El gobernador y el senador nacional coincidieron en la necesidad de reclamar al Gobierno nacional el cumplimiento de los compromisos asumidos con Salta. Ambos llamaron a dejar de lado diferencias políticas y priorizar los intereses de la provincia.

El gobernador Gustavo Sáenz y el senador nacional Juan Carlos Romero mantuvieron una reunión en la que acordaron avanzar en un trabajo conjunto para exigir a la Nación la concreción de obras comprometidas y hasta ahora incumplidas en Salta. Según remarcaron, se trata de proyectos fundamentales para el desarrollo provincial, que demandan inversiones que exceden las posibilidades presupuestarias locales.

Sáenz afirmó que “cualquier diferencia queda de lado cuando nos ponemos de acuerdo en que primero está Salta”. En esa línea, destacó que las obras prometidas son para los habitantes de la provincia y no pueden quedar relegadas por prioridades fijadas desde Buenos Aires. “Valoro este encuentro porque el trabajo conjunto es clave para vencer el centralismo y generar las oportunidades de desarrollo que nos merecemos”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, Romero subrayó que en el encuentro se analizaron las gestiones necesarias para garantizar que el presupuesto nacional 2026 incluya los fondos que la provincia necesita. “Ratifiqué mi compromiso de trabajar intensamente para que Salta reciba lo que merece. La Provincia requiere de esas obras, que demandan recursos que superan sus posibilidades, y los legisladores debemos priorizar a Salta por encima de ambiciones personales o ideológicas”, expresó el senador.

Tanto el gobernador como el legislador coincidieron en remarcar que la defensa de los intereses de Salta debe ser un eje común de acción, más allá de las diferencias partidarias. En ese sentido, instaron a los demás representantes nacionales a adoptar la misma postura y fortalecer la posición provincial frente al Gobierno central.