En medio del escándalo por corrupción que envuelve al gobierno nacional, el mandatario salteño se reunió con diputados que se fueron del bloque de La Libertad Avanza. Entre las participantes estuvo Marcela Pagano, señalada por el gobierno como responsable de filtrar los audios de Karina.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, recibió a los integrantes del bloque Coherencia. El encuentro tuvo como eje central el debate sobre el fortalecimiento institucional y el papel de las provincias en el desarrollo del país.

El diputado nacional por San Luis, Carlos D’Alessandro, compartió en la red social X detalles de la reunión y destacó la importancia del diálogo con el mandatario salteño. «Nos reunimos con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, junto a los diputados del bloque Coherencia. Conversamos sobre la importancia de fortalecer las instituciones, base de una República sólida, de una democracia consolidada y del rol clave de las provincias argentinas en el futuro de nuestro país», señaló.

La nueva bancada legislativa busca instalarse como una alternativa dentro del Congreso, con la premisa de trabajar en iniciativas que refuercen la institucionalidad y promuevan la participación activa de las provincias en la agenda nacional.