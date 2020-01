El gobernador le dijo que “la variable de ajuste no deben ser los trabajadores”. Racedo Aragón desmintió despidos y trató de quitar tensión política.

El gobernador Gustavo Sáenz brindó una entrevista en Canal 11, en el que aprovechó para criticar a la intendenta de la Capital, Bettina Romero. Sáenz criticó los despidos que -dijo- se vienen notificando en distintas áreas. “La variable de ajuste no pueden ser los trabajadores”, expresó.

También dio un duro golpe, comprando la gestión actual de la jefa comunal, con la de Juan Carlos Romero. “En el año ’95 cuando se produjo la política de los denominados excedentes, yo era presidente del Concejo Deliberante y me reuní con todos los empleados para ver cómo hacer para que nadie se quede sin trabajo, porque la variable de ajuste nunca pueden ser los empleados, y mucho menos los que trabajan”, dijo.

Solicitó, además, que Provincia y Municipio trabajen en conjunto para proteger las fuentes laborales de los trabajadores municipales.

Provincia o el municipio, sino que entre ambos gobiernos tenemos que trabajar para que mantengan su fuente de trabajo”.

En otro tramo de la entrevista telefónica con Canal 11, Sáenz dijo que “a los empleados los nombra el presidente de la cooperadora, que por ley es el intendente, y una comisión directiva, pero tenemos responsabilidades institucionales, por eso les pedí a mis ministros que se junten con los coordinadores y secretarios municipales para ver de qué nos vamos a hacer cargo cada parte”.

Qué dice Racedo Aragón

Después de que el gobernador Gustavo Sáenz realizara veladas críticas a la gestión de Salta Capital, expresándose en contra de una serie de despidos, hoy el coordinador de Planificación y Gestión de la Municipalidad encabezó una conferencia de prensa en la que desmintió que hubiera 300 despidos o que se pensara despedir a 1500 trabajadores más.

“Eso no existe. Transmitimos tranquilidad. No hay ninguna acción que estemos por tomar que vaya en esa línea… En el municipio no existen cesanteados ni despedidos. Lo que se dijo es absolutamente falso…Todo lo contrario: tenemos una intendenta comprometida con el personal, comprometida con la gente”, dijo Racedo Aragón.

Sobre el conflicto con la Cooperadora Asistencia, Aragón insistió en que los empleados de la Cooperadora son legalmente empleados provinciales. “Pero eso no le preocupa a la municpalidad. Nos preocupa ayudar, para que ningún empleado tenga ningún problema con su trabajo. Y en eso vamos a ayudar para que esos trabajadores tengan una continuidad laboral. No hay una discusión legal: es una discusión social. La intendenta ha