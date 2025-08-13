Sáenz pidió a Nación “un baño de humildad y de pueblo»

El gobernador Gustavo Sáenz solicitó a los funcionarios nacionales que se familiaricen con la realidad del norte del país, resaltando las diferencias de infraestructura entre Buenos Aires y Salta.

Durante una entrevista en La Nación +, el gobernador Gustavo Sáenz expresó su preocupación por la marcada diferencia entre la infraestructura vial de Buenos Aires y la del norte de Argentina. Haciendo referencia a la comodidad de las «rutas de cuatro carriles» y la facilidad de «dar la vuelta por el Obelisco».

Sáenz extendió una invitación directa a los periodistas presentes y a los funcionarios nacionales para que visiten Salta. Con esta visita, busca que experimenten de primera mano las difíciles condiciones de las carreteras norteñas, a las que describió como «rutas de la muerte», buscando así un «baño de humildad y de pueblo».

El gobernador fue enfático al señalar que esta problemática no es atribuible únicamente al gobierno actual, rechazando cualquier acusación de demagogia. En cambio, responsabilizó a la falta de inversión continua de administraciones pasadas, que no priorizaron la construcción de «rutas dignas».