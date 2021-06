El gobernador habló al respecto de los hechos ocurridos el jueves pasado con los militantes kirchneristas.

El gobernador Gustavo Sáenz utilizó su red social Facebook para hablar sobre lo ocurrido el pasado 16 de junio, cuando por la llegada del Presidente de la Nación, cientos de militantes se acercaron a saludarlo sin cumplir protocolos.

Esto generó mucha tristeza y reclamos por parte de los gauchos de Güemes que habían aceptado la suspensión del desfile, que el COE prohibió para evitar aglomeraciones y contagios.

El mandatario arrancó remarcando que sólo lleva “un año y medio de Gobierno y parece muchísimo más, desde que asumí no tuve un día de descanso” y luego insistiendo en esa idea manifestó dijo: “pareciera que fueron diez años”.

Tras ello, el mandatario se refirió puntualmente al escándalo por la manifestación de integrantes de organizaciones políticas afines al Gobierno nacional que se llegó hasta el hotel Sheraton, aunque también cuestionó la manifestación opositora y aseguró que ninguna de las dos llegó hasta el Monumento a Güemes.

“Quiso Dios y el destino que me toque en medio de todo esto, celebrar el bicentenario del general Martín Miguel de Güemes. Una gran responsabilidad

Mucho se ha dicho, algunas cosas ciertas y otras mentiras sobre lo que sucedió en la celebración de la Guardia Bajo las Estrellas, no voy a buscar justificativos y voy a asumir responsabilidades porque soy el Gobernador”, señaló.

Añadió que tras pedir que se investigue “empezaron a salir distintas versiones y muchísima gente enojada y con razón porque las restricciones son para todos y las debemos hacer respetar”.

“A muchos no les gusta que no me identifique de un lado o del otro, pero siempre fui independiente, no soy delegado de ningún gobierno nacional. No le debo nada ni a uno u otro partido, me debo a mi patria chica, a muchos no les gusta, quieren etiquetarme con uno y con otro, si hay algo que no quiero en mi vida y que siempre estuve en contra es de los fundamentalismos, la falta de diálogo, de creerse siempre los dueños de la verdad, de los odios que no conducen a nada”, manifestó Sáenz.

Luego dijo que cuando estaba saliendo del hotel Sheraton sintió impotencia y bronca. “¿Qué hace esta manifestación aquí? alguien autorizó el ingreso”, expresó Sáenz y tras varios días de polémica, contó que “de un lado estaban los que insultaban al presidente y del otro los que aplaudían, ninguno de los dos tendrían que haber estado. Pero ninguna manifestación pisó el monumento a Güemes”.

Además, contó que se negó a salir del hotel hasta que se cumpla su indicación de que los manifestantes que llegaron hasta allí no se les permita acceder al acto. “Les dije que al monumento no podían ingresar”, indicó.

“El desfile no se suspendió para siempre, se hará el 7 de noviembre, el día de la Batalla de Suipacha. Humildemente quiero pedirle al pueblo salteño perdón, al gauchaje perdón. Siento lo mismo que el pueblo salteño, hubo errores compartidos, muchos, pero vuelvo a pedirles que entiendan que llevo un año y medio al frente de Gobierno”.

Finalmente, indicó: “Quiero absolutamente claro que ninguno de los manifestantes llegaron al Monumento a Güemes. Perdón salteños, perdón general Martín Miguel de Güemes, que dios y la virgen del Milagro bendiga esta tierra”.