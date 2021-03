El gobernador recibió al ministro de Salud, quien le aseguró que no hay vacunados VIP en la provincia.

El gobernador de la provincia, Gustavo Sáenz, se reunió con el equipo de Salud para obtener precisiones respecto al proceso de vacunación a personal estratégico.

El ministro de Salud, Juan José Esteban, le garantizó a Sáenz que no hubo vacunaciones VIP en Salta. Le dijo que las realizadas fueron efectuadas al personal objetivo incluido en la Resolución N° 2880/20 del Ministerio de Salud de la Nación como personal estratégico que lo solicitó en forma voluntaria y fue realizada en hospitales públicos con registro público de datos.

Finalmente se le informó al gobernador que a partir de la Resolución nacional N° 712/21 del 26 de febrero del 2021, se precisó el alcance de personal estratégico como aquel que desarrolle funciones de gestión necesaria y relevante para el adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo que así lo acrediten independientemente de la edad y la condición de salud y tareas presenciales que impliquen riesgo aumentado de exposición, por lo que desde su sanción la provincia comenzó a aplicar dicho protocolo.

Los vacunados

El ministro confirmó que hay unos diez funcionarios de la provincia que fueron vacunados. l ministro de Salud justificó la vacunación de los funcionarios al asegurar que son personas que están «trabajando fuertemente en terreno».

“En el caso de Pablo Outes y Antonio Hucena, estuvieron viajando mucho, al igual que la ministra de Desarrollo Social, y todos los que comparten muchas horas en el norte y no se vacunaron. Nosotros tenemos permanentemente reuniones y tienen que estar vacunados”, dijo el ministro en el programa De Buena Fuente, de Canal 2.

Esteban se basó en la resolución 2880/20 del Ministerio de Salud, de diciembre del 2020, que asegura que la población objetiva para vacunarse incluye personal de salud y estratégico. Y aseguró que estos últimos son los que desarrollan estrategias para el normal funcionamiento del Estado.

“La nómina salió en los primero días de enero. No son más de diez funcionarios, no son muchos, siempre en el marco de la resolución. A partir del mes de febrero ya se consideró personal estratégico pero con vacunación escalonada. Salió una nómina muy escueta, en esa época había mucha reticencia a la vacuna y los mandamos a un vacunatorio público en el Hospital del Milagro. Si malinterpreté esta resolución, asumo la responsabilidad pero está dentro del marco estratégico”, explicó Esteban.

“Hemos perdido un secretario de Salud, tuvimos todo cerrado y hay gente que tiene que cumplir una gestión. Están permanentemente interactuando con gente de otras localidades y por eso realizamos la vacunación para estas personas. Hay muchos funcionarios que no se vacunaron. Tengo la nómina para enviarle a los ministerios para que se vacunen, por ejemplo, el ingeniero Sergio Camacho tiene una alta exposición, ellos tienen que cumplir con esto dentro del plan estratégico. Estamos haciendo la notificación para evitar problemas”, agregó.

Para el ministro de Salud no se trata de vacunados VIP. “Dentro del personal estratégico la gente que está en riego, debe vacunarse. Me acompañaron muchos lo funcionarios a todos lados, en mi caso no me vacune hasta que la Sputnik V se indicó para mayores de 60 años. Sinceramente, si uno lee la resolución con detenimiento, se incluye personal estratégico, hay que leerla para entender por qué se vacunaron”, finalizó.