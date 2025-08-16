Sáenz inauguró la “interminable” Terminal de Güemes

Durante la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de General Güemes, financiada por la provincia tras la suspensión de fondos nacionales, el gobernador Gustavo Sáenz instó a los legisladores nacionales a priorizar los intereses de Salta al votar leyes.

En el marco de la inauguración de la nueva terminal de ómnibus de General Güemes, un proyecto concretado gracias a la inversión provincial tras la interrupción de fondos por parte del Gobierno nacional, el gobernador Sáenz aprovechó la ocasión para dirigir un enérgico mensaje a los legisladores nacionales. Con un tono vehemente, les solicitó «desde lo más profundo del corazón que se corten la mano antes de votar cualquier ley que perjudique a Salta. Los salteños y Salta deben ser siempre la prioridad».

Sáenz reafirmó su firme convicción de defender los intereses provinciales, declarando: «Primero los salteños, primero Salta. Debemos proteger lo nuestro. Ese es el límite que todos debemos tener para que, de una vez por todas, nuestra Salta pueda progresar y nuestros hijos y nietos tengan el futuro que se merecen».

El gobernador también recurrió a una expresión recurrente en sus discursos, manifestando: «Se los digo con total convicción y con la autoridad moral para hacerlo: nunca he dependido de nadie. Estoy aquí gracias al respaldo de los salteños y, sobre todo, a la bendición de Dios, quien siempre nos protege».

Asimismo, Sáenz se dirigió a los presentes, instándolos a «ponerse el poncho en el corazón y a defender a Salta con todas sus fuerzas».

La inauguración de la nueva Estación Terminal de Ómnibus de General Güemes, una obra largamente esperada debido a la ubicación estratégica de la ciudad como punto de tránsito, representa un logro significativo para la provincia, especialmente tras la decisión de asumir la financiación ante la falta de apoyo del Gobierno nacional.