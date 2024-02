El Gobernador de Salta cuestionó los recortes de Nación y pidió diálogo y consensos. «Milei tiene que entender que se terminó la campaña y tiene que gobernar para todos», dijo Sáenz.

El gobernador Gustavo Sáenz se refirió a la quita del Fondo Compensador del Interior, los recortes en salud y educación que aplica la gestión de Javier Milei en perjuicio de las provincias tras la caída de la Ley Ómnibus y pidió «no joder con la gente que la está pasando mal».

“Que no jodan con la gente que la está pasando mal”, dijo el mandatario y enfatizó que «el ajuste no lo está pagando la casta, lo está pagando la gente”.

Sueldos, contratos y boleto diferenciado: algunos de los cambios que analizan ante la crisis del transporte

“Al Presidente le está faltando un esclavo que le diga que es hombre y que comete errores, al igual que nosotros”, apuntó Gustavo Sáenz y pidió aprender a escuchar. “Ya no estamos en campaña, tiene que gobernar”, aseguró.

En relación a la salida de la secretaria de Minería, Flavia Royón, aseguró que su cargo no formaba parte de ningún acuerdo político y consideró que es una gran pérdida para las provincias mineras.

«Se terminó el relato de la casta política, entendimos que se terminaron los privilegios pero ya está, se terminó», reiteró Sáenz y confesó no entender porqué continuan los beneficios a Tierra de Fuego en detrimento del resto de las provincias.

Por último, consideró que «la Ley Ómnibus tiene muchísimas cosas buenas y otras que deben releerse. No entiendo qué pasó en el medio: faltó interlocución y experiencia pero con este gobernador no habló nadie. No había ningún acuerdo», reiteró.

“EL GOBIERNO DE MILEI CREE QUE EL PROGRAMA DE ONCOLÓGICOS ES UNA PLANILLA DE EXCEL CON UN NÚMERO, PERO EN REALIDAD SON GENTE QUE ESTÁ CON TRATAMIENTO”

Pamela Calletti también se refirió al recorte que se hizo desde Nación al programa de Pacientes Oncológicos y recalcó que desde el Gobierno “están tan obsesionados con la variable económica que no se dan cuenta que atrás hay gente. Este mes de enero desde Desarrollo Social mandaron cero pesos para nuestras comunidades originarias. Pasó lo mismo con el Plan Sumar que son todos los insumos para las salitas”, lamentó.

Asimismo, indicó que no se puede seguir ajustando a los jubilados. “Tienen que reconocerles la inflación. Nuestros abuelos ya no pueden vivir”.