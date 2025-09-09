El gobernador de la provincia acusó al Gobierno Nacional de incumplir compromisos, cuestionó la estrategia electoral en Buenos Aires y dejó fuertes declaraciones en una entrevista radial.

El gobernador, Gustavo Sáenz, lanzó duras críticas contra el oficialismo nacional durante una entrevista con Jonatan Viale en Radio Rivadavia. En un tono cargado de enojo, denunció que la Nación incumplió acuerdos de obras públicas firmados el año pasado y reprochó la decisión de “nacionalizar” la elección bonaerense, lo que —según advirtió— terminó beneficiando a Axel Kicillof.

“Creo que fue un error muy grande nacionalizar esta elección. Lo que pasó en Buenos Aires es que los bonaerenses votaron por demandas concretas: por los jubilados, los maestros, los que no llegan a fin de mes. No ganó el kirchnerismo, que ya está agotado”, disparó el mandatario salteño, en abierta crítica a la lectura triunfalista del oficialismo.

El momento más fuerte de la entrevista llegó cuando Sáenz denunció la falta de reciprocidad en la relación con la Nación. “A mí me cagaron con las obras, me cagaron con el electorado, me pusieron candidatos que me destrozan aquí, y después pretenden que yo acompañe. Es muy difícil cuando no hay reciprocidad”, lanzó, dejando en claro el quiebre con la Casa Rosada.

El gobernador también recurrió a una metáfora que rápidamente se viralizó: “Hay muchos que son paloma de iglesia, ya no se sienten leones y terminamos siendo cagados los fieles. Pasamos de héroes a villanos”. Con esa frase, describió el destrato que, a su entender, sufrieron los aliados provinciales de parte del Gobierno Nacional.

Finalmente, Sáenz advirtió sobre los riesgos de una política sin consensos y llamó a repensar el modo en que se toman decisiones en el país. “Creen que consensuar o debatir es claudicar, pero esto es democracia. El Gobierno tiene una oportunidad histórica, pero debe entender que los votos no son propios ni eternos”, concluyó.