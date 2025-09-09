Rotonda de Limache: Nueva senda para los fieles

La obra busca mejorar la experiencia de aquellos que, transitando por la avenida Ex Combatientes de Malvinas, deseen ingresar a la rotonda por su sector este. Una vez dentro, los fieles podrán recorrer la senda interna para realizar sus ofrendas y encender las tradicionales velas a los pies de las imágenes ubicadas en el sector oeste.

En el marco del Milagro, la Municipalidad ha emprendido la construcción de una caminería interna dentro del emblemático predio de la rotonda del Peregrino, también conocida como la rotonda de Limache, con el objetivo de optimizar la experiencia de los devotos y peregrinos que se congregan en este lugar de profunda significación religiosa.

El proyecto consiste en la creación de un acceso diferenciado al predio y la construcción de un circuito peatonal que conducirá a los visitantes directamente hacia las imágenes a gran escala del Señor y la Virgen del Milagro.

Asimismo, la iniciativa busca fundamentalmente brindar una mayor comodidad y seguridad a los peregrinos que, provenientes de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, deseen acceder a la rotonda por su sector oriental. De esta manera, se pretende facilitar su ingreso y evitar posibles inconvenientes derivados del tráfico vehicular.

Una vez dentro del predio, los creyentes podrán desplazarse a través de la caminería interna, permitiéndoles depositar sus ofrendas y encender las tradicionales velas a los pies de las imágenes veneradas, que se encuentran ubicadas estratégicamente en el sector occidental de la rotonda.

Debido a la naturaleza del lugar y a la constante circulación de vehículos, la caminería está concebida para ser utilizada principalmente durante ocasiones especiales y eventos religiosos, y no para un uso cotidiano.

La totalidad de los trabajos se están llevando a cabo con recursos propios de la Municipalidad y con el personal municipal perteneciente a la Planta Hormigonera, demostrando el compromiso de la gestión local con la preservación de las tradiciones y la mejora de la infraestructura religiosa de la ciudad.