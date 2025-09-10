Rosario de Lerma: Vecino tiró agua caliente a una perrita

Un veterinario diagnosticó irritación cutánea por quemadura, pero el pelaje protegió al animal de lesiones mayores, prescribiendo antiinflamatorios y analgésicos.

En Rosario de Lerma, el fiscal penal Daniel Alejandro Escalante intervino tras una denuncia por maltrato animal en el barrio San Jorge. La denuncia señala que un vecino arrojó agua caliente a una perra llamada Luna, propiedad de otro residente. El incidente fue captado por cámaras de vigilancia, mostrando que Luna se encontraba en el jardín de la vivienda, protegida por rejas.

El veterinario examinó a Luna y diagnosticó irritación cutánea por una lesión térmica, aunque su pelaje actuó como aislante, evitando daños mayores. Se le recetó un tratamiento con antiinflamatorios y analgésicos.

Este pasado 28 de agosto, siguiendo las instrucciones del fiscal Escalante y con la aprobación del Juzgado de Garantías, se notificaron al acusado, un hombre de 27 años, medidas cautelares. Estas incluyen la prohibición de ejercer violencia o agresión contra Luna o su dueño, así como la prohibición de arrojar objetos al interior de la propiedad del denunciante. Las medidas buscan proteger los derechos de los animales, y asegurar el cumplimiento de las leyes de protección animal. El caso continuará.