Rosario de la Frontera: “Abigeato”, o como le dicen, chorearse una vaca

En Rosario de la Frontera, la Policía Rural y Ambiental —sí, existe— demoró a dos personas por robar ganado. Lo llamaron “abigeato” porque queda más fino que decir “le afanaron la vaca a un vecino y la metieron en el freezer”.

El operativo fue cinematográfico: allanaron una finca, secuestraron una montura, redes de pesca (porque nunca se sabe cuándo en medio de un robo de vacas te pinta ir por unas mojarritas), una escopeta y cartuchos. Todo muy rural, muy cowboy con obra social.

El caso ocurrió el mes pasado, pero recién ahora la noticia sale a la luz. Intervino la Fiscalía Penal, que seguramente pasará semanas escribiendo papeles para que todo termine en una probation o en “falta de mérito” porque, en la Argentina, la carne siempre se termina pudriendo antes en los tribunales que en la heladera.

Mientras tanto, la pregunta queda: ¿abigeato es un delito o un oficio de supervivencia en un país donde hasta las vacas están más flacas que el presupuesto de la Policía Rural?