Más de 200 beneficiarias de planes sociales denuncian que un asesor de la senadora nacional les pide que a cambio de recibir la ayuda estatal le den a él y a su esposa $1000 todos los meses y todo el monto de la ayuda cada 5 meses. (Mario Molina)

En una entrevista con Ivana Guantay, una de las beneficiarias perjudicadas en Rosario de Lerma por el asesor de la senadora Nora Giménez, Ernesto Ojeda, quien además está a cargo de la Asociación de trabajadores rurales y estibadores de Salta, la mujer señaló: “no soportamos más que este señor Ojeda y Gabriela Rearte nos maltraten y nos amenace, que si no le entregamos $ 1000 nos dan de baja el plan social”. “Somos 240 beneficiarios de los planes sociales a los cuales el señor Ojeda y Rearte nos piden todos los meses $ 1000 a cada uno y nos amenazan diciendo que si no le entregamos el dinero le hablará a la Senadora Giménez para que lo hable al Ministro Arroyo y nos de la baja , a esto se le suman las 15 compañeraS que están en la cooperativa que el Sr. Ojeda y su mujer les pide aparte de los $ 1000 por mes que cada 5 meses cada beneficiario de la Cooperativa tiene que entregarle todo el sueldo a la señorita Gabriela Rearte así como lo escuchas tenemos que ir al cajero retirar el dinero y entregar el sueldo completo a la señora Gabriela”, describió el modo operandis de uno de los asesores de Nora Giménez oriundo del interior provincial.

INTENDENTE

“El Sr. Martínez nos mintió públicamente donde su secretario dijo en un programa televisivo que nos ayudaría que no habría ningún problema, que nos esperaba en la Municipalidad para darnos solución, fuimos y nos dijo que : la Municipalidad no trabaja con planes Sociales”

“Investigando y averiguando nos dimos cuenta que el actual Intendente está con la Nora Giménez, cada vez que vamos caminando esto descubrimos que todos están prendido en esto lo digo porque todos se tiran la pelota pero nadie nos da una respuesta”

DENUNCIA

“Ya realice la denuncia correspondiente para que la justicia actué para que esto no quede como un caso más de los miles que existen archivados sin ninguna solución , lo importante es que no estoy sola si no por lo contrario somos más de 50 compañeras que estamos denunciando esto que por el caso de la pandemia venimos denunciando de 2 o 3 por día esto no se quedara así vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esta gente no este más en la función pública ni muchos menos en la Política”.

Se termina la dedocracia

“Eso de que el de arriba da la orden y los demás tenemos que obedecer eso se terminó ahora está la pobreza y la indignación en cualquier esquina todas nosotras tenemos hijos y no hay trabajo genuino por eso dependemos de este plan que es lo único que tenemos como ingreso y no vamos a permitir que nadie no los quite por no obedecer , hay un total de $ 1.000.000 por cada 5 meses es lo que recauda el señor Ernesto Ojeda asesor de la Senadora Nacional Nora Giménez y si les sumamos los $ 100.000 que le pide a las 15 compañeras que están cobrando $8500 y que cada 5 meses tienen que darle todo el sueldo cada una esto hace una suma total de casi 2.200.000 al año que es lo que el Señor Ojeda viene recaudando tan solo con los planes Sociales sin sumar lo que le descuenta a los afiliados de ATRES que son un poco más de 2000 mil afiliados”.

Más victimas

“No solamente denuncie yo si no que somos 50 mujeres que lo denunciamos y que cada una cuenta su situación que le toco vivir con esta gente que dice defender a Cristina Fernández de Kirchner y no vamos a parar hasta que la Vice Presidenta lo sepa y tome acciones legales con esta gente que dice venir de Nación en nombre de Cristina acá estamos algunas 3 años otras 4 y hasta 6 años realmente toda una vida haciendo lo mismo no llevan a marchas ,actos , y nos tenemos que costear todos nuestros boletos y aparte de eso darles $ 1000 de aporte a estos dirigentes , recuerdo que el año pasado en campaña nos pedían que casi todas las semanas vayamos a los actos de la Senadora Nacional Nora Giménez así estuvimos hasta el 10 de diciembre gaste todo pero todo el ingreso del plan , y no le pude comprar zapatillas para las fiestas de fin de año a mi hijo”.