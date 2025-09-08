El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos intensos y la presencia de viento zonda en varias zonas de la Provincia de Salta durante el día de hoy.

La alerta amarilla se extiende especialmente a las zonas de la Cordillera de los Andes, la Puna de Cafayate, San Carlos, Cachi, La Poma, Los Andes y Molinos. Con vigencia de 6 a 18 horas.

Se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70km/h, y ráfagas que podrían superar los 100km/h en zonas de mayor altitud.

Con velocidades entre 40 y 60km/h, se cree que el viento zonda afectara mayormente a los Valles Calchaquíes, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y San Carlos. Acompañado de ráfagas superiores a los 70km/h.

Ante esto, se recomienda mantenerse informado mediante canales oficiales y evitar actividades al aire libre en los horarios y zona afectadas.