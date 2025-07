ALEJANDRO SARAVIA

El concepto de “riesgo país” es utilizado para señalar el nivel de intereses que debe pagar un país por los créditos internacionales que pretenda. Nosotros tenemos un altísimo nivel de riesgo país, más de ٧٠٠ puntos, cuando el de Uruguay, por ejemplo, se ubicó en mayo de este año en ٨٥ puntos. Además de ello, estamos, según la banca extranjera, en la categoría de “standalone”, es decir, “parados solos”, como si estuviéramos en penitencia en un rincón del aula mirando a la pared. No sólo nuestra lamentable historia de default, el no pago de deudas, nos condena. También nos condena nuestro presente.

“Quieren romper todo…los gobernadores son parte del problema, no de la solución. Porque solo piensan en el poder y en la de ellos…Una constelación de hijos de puta a la enésima potencia”, bramó exaltado Milei en el mismísimo día de la Patria, como lo señalara en su columna Mónica Gutierrez, en Infobae. “En las dos últimas semanas el Excelentísimo Señor Presidente de la Nación Argentina, Doctor Javier Milei, publicó en su cuenta oficial de X exactamente 256 tweets y retweets de insultos…” Como lo apuntara Alejandro Borenzstein en su columna de los domingos en Clarín.

País paradójico: Milei garantiza la sobrevivencia del kirchnerismo pues pretende, para acumular poder, competir contra esa bandería; mientras, Cristina y su tropa alimenta y estabiliza políticamente, no emocionalmente desde luego, a Milei. Mientras, ambos, se erigen en generadores endógenos de riesgo país profundizando una grieta real o imaginaria, da lo mismo. Nadie en su sano juicio podría pensar que, con estos protagonistas del drama politico nacional, alguien podría venir a enterrar sus dólares en inversiones de riesgo, a largo plazo, en ese escenario.

Una de las ficciones orientadoras a que se refiere Shumway, citado en una anterior columna, es esa enemistad histórica que une, o bien desune, a los argentinos. Viene ya desde la época del virreinato del Río de la Plata con centro en Buenos Aires y se profundiza, vaya paradoja, en 1810 con Moreno y Saavedra. De estos deriva eso de unitarios y federales que nos tuvo a maltraer durante el siglo XIX y hoy se reinstala con un gobierno de porteños que no sólo no conoce el interior sino que, como aquellos, lo desprecia y lo vilipendia, mientras, algunos gobernantes de ese mismo interior se desviven por mostrar quién es el primero que come de la mano del centralista gobierno supuestamente liberal.

Ya alguien los conceptualizaba a estos gobernantes provincianos diciendo que son aquellos que corren presurosos en ayuda del triunfador. Como siempre se trata de maneras de engañar a los otros, esa actitud la disfrazan diciendo que como la sociedad se pronunció en favor de un determinado gobierno nacional, las provincias, dóciles, deben correr en su ayuda, olvidándose de sus funciones propias en defensa de ellas, es decir de las propias provincias, tarea que involucra, entre otras cosas, el indispensable control sobre ese gobierno nacional para que éste no se quede con los fondos que pertenecen a aquellas, como hoy sucede. Controlándolo no sólo se lo ayuda y transparenta, sino que se lo hace en beneficio del conjunto no solamente de una persona o grupo de personas que circunstancialmente ejerzan un gobierno.

Esa supuesta ayuda al vencedor no es astucia o picardía es meramente oportunismo. Con el agravante, en el caso concreto de nuestro país hoy, que se lo hace en favor de un gobierno que, al menos, padece de una doble impostura y que, por ello mismo, está condenado al fracaso: la primera impostura es la autodefinición como liberal cuando claramente no lo es. No se trata de un gobierno respetuoso del proyecto de vida del otro, y, tanto no lo es que, cuando ese otro no es un mudo seguidor de sus caprichos pasa a ser rotundamente un enemigo y tratado como tal.

Y, la segunda impostura está dada por el hecho de que, en sus inicios, se presentó como una gestión cuya tarea iba a insumir un solo mandato de cuatro años, sin reelección, y cuya materia habría de consistir exclusivamente en la batalla cultural que tuviese como objeto la percepción del equilibrio fiscal como un algo indispensable para suturar los pasados fracasos. Tras ello, ahora, con la comandancia de quien ellos mismos apodan “El Jefe”, se transforma en un proyecto de poder protagonizado por un conjunto de lúmpenes que no podemos no asimilarlo a aquella risible “Armada Brancaleone” que inmortalizara el director italiano Mario Monicelli.

El drama de todo esto es que el fracaso no va a ser exclusivamente de una persona o de un grupo, sino que, aún saliéndole bien, el destino de nuestro país sería transformarse en un algo así como el Puerto Rico del Atlántico Sur, es decir, un estado no libre asociado al proyecto de poder del otro loquito del hemisferio norte, Donald Trump.

Si Milei al menos conociese la historia nacional, sería consciente del caudal de sangre que costó. Décadas de guerras civiles y, antes de ellas, de independencia, en las que nuestros héroes dieron su vida por este país. Todo ello para ser desperdiciadas en un escenario de pesadillas de un grupo de delirantes. Siempre pienso en la reacción de esos padres de la Patria si hoy despertasen y vieran a los que gobiernan la tierra por la que ellos dieron su vida. Lo menos que harían es sumarse en coro al lamento del sufriente Belgrano en su lecho de muerte al pensar que dieron la vida por un país gobernado por ladrones y por payasos.