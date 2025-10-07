El próximo jueves 16 de octubre a las 20 horas, la Casa de la Cultura de Salta (Caseros 460) se presentará “Reverbera”, un espectáculo inmersivo donde el arte sonoro, las artes escénicas y visuales se fusionan.

El espectáculo cuenta con la composición e interpretación de Migue Rossi, Damián Payo y Pablo Viltes. La dirección sonora está a cargo de Damián Payo, mientras que la puesta escénica lleva la firma de Diego López.

El universo visual y estético también juega un papel central: Fabiana Funes diseña el vestuario y la escenografía, en tanto que Álvaro San Millán Roberts se encarga del diseño lumínico, generando una atmósfera donde cada destello, cada proyección y cada sombra amplifican la experiencia sensorial. La producción general está en manos de Matías Martínez.

Con una entrada general de $22.000, las localidades pueden adquirirse en www.vamos.gob.ar o directamente en boletería.