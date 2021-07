Miles de Salteños sueñan con tener una casa propia ya que viven en viviendas alquiladas o en espacios reducidos en casa de familiares. Para mejorar esta situación el estado propone líneas de financiación para acceder a la casa propia. A pesar de los beneficios estos no llegan a todos los salteños por los requisitos solicitados. (Guadalupe Macedo)

El déficit habitacional en la provincia supera las 72 mil viviendas a lo largo de la provincia. Esta situación no se da por la escases de tierra sino por falta de inversiones en infraestructura analizó en su tesis doctoral el ingeniero Felipe Biella miembro del instituto de Investigaciones de ingeniería civil y medio ambiente de la UNSa en diálogo con Infórmate Salta. Hace quince años que en la provincia se fue disminuyendo la cantidad de vivienda que construía el estado en Salta analizó el ingeniero.

Muchos salteños no pueden acceder a su casa propia por la que están obligados a alquilar o vivir en casa de sus progenitores o parientes. Según datos de la ONG “Un Techo para mi país” en Salta existen “45 asentamientos, con más de 17 mil familias en donde el 63% de esos grupos accedieron por tomas de territorios espontáneas; el 24% en tomas colectivas y organizadas, mientras que solo el 5,8% accedió por loteos sociales, y el restante porcentaje por otras formas y la antigüedad de esos barrios/asentamientos promedian los 25 años”.

Las condiciones en las que se viven son alarmantes, el 13 % no poseen la titularización de los terrenos y el 70% no tiene alguna documentación que avale su propiedad. También no hay una regularización de acceso a los servicios básicos. Solo el 50% según la ONG, tiene conexiones de agua y luz, pero es de forma clandestina. En cuanto al alumbrado público y el acceso a servicios como el transporte publico los porcentajes son superiores al 90% de familias las que carecen estos abastecimientos fundamentales.

Desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió la inscripción para que once provincias del país puedan acceder a créditos hipotecarios a través de la línea de Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, Línea Casa Propia (para refacciones) y Línea para la construcción de la casa propia. Salta esta incluida dentro de estas 11 provincias, en el caso de Procrear II para el departamento de Tartagal.

La línea Casa propia

Esta consiste en 25.000 créditos para refacciones o terminaciones. Se otorgará entre $100.000 y $240.00 para pagar en 36 mese con una tasa HogAr, está regida por la evolución de los salarios. La finalidad de estos prestamos es otorgar un dinero para que las personas puedan realizar refacciones en sus casas como filtraciones o para finalizar la construcción de la vivienda, refacción de cableado, conexiones de agua o red cloacal entre otras reformas o mejoras del hogar.

En la misma línea también se van a sortear 21.113 créditos a tasa cero para la construcción de viviendas según lo informado por el Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi. Esta línea otorgara hasta cuatro millones de pesos para ser devueltos en 30 años con tasa HogAr. Las casas permitidas para la construcción deben tener hasta 60 metros cuadrados y deben tener un lote propio el Ministerio puso como requisito: “No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos). El terreno deberá estar escriturado antes del 31/3/2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público”. También establece que los modelos de vivienda del programa en excepción de quienes construyan sobre la casa de sus padres deben cumplir con un modelo establecido y que cubra 60 m2 de superficie.

Procrear II

Esta nueva política de desarrollo territorial y urbano que tiene como objetivo acercar a la casa propia a familias argentinas. Para este plan se establece la construcción de vivienda para familias que no tienen casa propia. En la provincia de Salta en esté nuevo lanzamiento será para el departamento de Tartagal. “En los Desarrollos Urbanísticos de Tartagal I y II se prevé la construcción de 72 viviendas nuevas por una inversión aproximada de $360 millones” anunció el Ministerio.

Algunos requisitos básicos

Las personas que podrán acceder a estas líneas de financiamiento deberán contar con ingresos en blanco entre dos y ocho salarios mínimos vital y móvil dentro del grupo familiar, con una antigüedad laboral de 12 meses. Ser argentino, tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción. No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Para poder acceder a estas líneas de financiamiento los interesados deben completar un formulario de inscripción que tendrá carácter de declaración jurada a través del sitio web del Ministerio de Desarrollo Territorial y hábitat https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear donde se encuentran los formularios para cada línea como los requisitos específicos.