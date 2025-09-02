Organizaciones de mujeres y personas LGBTTIQ+ emitieron un comunicado conjunto para rechazar e impugnar públicamente la postulación del exconcejal Martín Del Frari a la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Multisectorial de Mujeres de Salta y la Asamblea Lesbotransfeminista, argumentan que el exconcejal es un “enemigo de las reivindicaciones feministas” y ha sido denunciado por violencia de género.

El comunicado:

Repudiamos la candidatura de Martín del Frari a la Defensoría del Pueblo

Desde la Asamblea Lesbofeminista adherimos y acompañamos la presentación de la Multisectorial de Mujeres de Salta en rechazo a la candidatura de Martín del Frari.

Es necesario dejar en claro que no podemos permitir que personas con antecedentes que vulneran los derechos de las mujeres ocupen un espacio tan importante como la Defensoría del Pueblo.

Seguiremos levantando nuestras voces, sosteniendo la memoria colectiva y exigiendo que quienes representen a la ciudadanía lo hagan con verdadera ética y compromiso con los derechos humanos, las mujeres y disidencias.

✊🏽 ¡Ni un paso atrás en la defensa de nuestros derechos!