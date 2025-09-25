Repavimentación: La Muni prevé más cortes en la ciudad

En estos momentos, se están llevando a cabo trabajos en la Av. Bicentenario, la Av. Romero y en Deán Funes al 1.100. Se ruega a los conductores transitar con cuidado debido a la presencia de equipos y personal de obra, y se les pide que sigan las señalizaciones correspondientes.

En el contexto del plan integral de recuperación de calles implementado por la Municipalidad, se están llevando a cabo intensos trabajos de repavimentación en múltiples frentes de obra.

Actualmente, los equipos de trabajo se encuentran desplegados en las siguientes ubicaciones estratégicas:

– Av. Bicentenario: El tramo comprendido entre las calles Aniceto Latorre y O’Higgins está siendo objeto de una renovación completa de su capa asfáltica.

– Av. Roberto Romero: A la altura del número 3.500 de esta importante avenida, se están realizando tareas de repavimentación para garantizar una superficie de rodamiento óptima.

– Deán Funes: En el segmento que se extiende entre las calles Aniceto Latorre y O’Higgins, se están llevando a cabo trabajos similares para mejorar la transitabilidad.

Es de suma importancia destacar que, debido a las características propias del material asfáltico, el tránsito vehicular se habilita relativamente poco tiempo después de la finalización de los trabajos de repavimentación. Por lo tanto, se hace un llamado a la responsabilidad de los conductores, solicitándoles encarecidamente que eviten circular por estas zonas antes de que se haya autorizado el paso.