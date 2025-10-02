Renovaron La Plaza Bernardo Frías

La Municipalidad completó la renovación del espacio, incluyendo caminerías, fuente, áreas de juego y deportes, y cerramiento de la cancha. El intendente Durand supervisó la mejora.

La Municipalidad ha concluido exhaustivamente las obras de revitalización de la plaza Doctor Bernardo Frías, un espacio emblemático situado en el corazón del barrio Tres Cerritos, conocido popularmente como la «Plaza de los Deportes». Martín Miranda, secretario de Ambiente y Servicios Públicos, enfatizó que este proyecto integral se diseñó con el propósito fundamental de modernizar la plaza, ofreciendo a las familias un entorno más seguro, cómodo y propicio para la práctica de actividades recreativas y deportivas.

Las mejoras implementadas abarcan una amplia gama de aspectos, incluyendo la creación de nuevas caminerías internas que facilitan el acceso y la circulación dentro del parque. Se ha instalado un sistema de iluminación de última generación con tecnología LED, que no solo mejora la visibilidad nocturna, sino que también contribuye a la eficiencia energética. Los niños disfrutan de áreas de juego completamente renovadas, con equipos modernos y seguros, mientras que los entusiastas del deporte pueden aprovechar las instalaciones deportivas mejoradas.

Las pérgolas existentes han sido restauradas y embellecidas, proporcionando áreas de sombra agradables para el descanso y la convivencia. Se ha instalado un nuevo bebedero para garantizar que los visitantes tengan acceso a agua potable. Además, se han llevado a cabo extensas tareas de parquización, que incluyen la plantación de árboles y arbustos autóctonos, transformando la plaza en un oasis verde en medio de la ciudad.

La cancha de fútbol y básquet ha recibido una atención especial, con mejoras en la iluminación que permiten su uso durante la noche. Se ha instalado un «par pelotas» para evitar que los balones salgan a la calle, minimizando así los riesgos de accidentes de tráfico. Para aquellos que prefieren correr, caminar o andar en bicicleta, se ha creado una demarcación especial de los sectores, lo que aumenta la seguridad y reduce los conflictos entre los diferentes usuarios de la plaza.

Como valor añadido, se ha construido una nueva cancha de fútbol tenis, que ofrece una opción adicional para la práctica deportiva. Se ha instalado mobiliario de descanso, como bancos y mesas, que invitan a los visitantes a relajarse y disfrutar del entorno. La obra ya ha sido inaugurada y está a disposición de los vecinos, quienes pueden disfrutar plenamente de todas las mejoras realizadas.