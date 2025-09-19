Renovaron La Feria Artesanal del Paseo de los Poetas

Hoy como cada viernes (incluyendo feriados) y sábados, más de 40 artesanos y emprendedores locales ofrecen una amplia variedad de productos, atrayendo a familias, salteños y turistas.

Con el objetivo de brindar opciones de esparcimiento a sus ciudadanos, la Municipalidad organiza cada fin de semana una serie de propuestas atractivas y variadas. Entre ellas, destaca la tradicional Feria Artesanal del Paseo de los Poetas, un espacio que se ha consolidado como un punto de encuentro para artesanos, emprendedores y público en general.

En esta oportunidad, una nueva edición de la feria congregó a más de 40 artesanos locales, quienes ofrecieron una amplia gama de productos elaborados a mano. Desde tejidos y cerámicas hasta trabajos en madera y cuero, la feria exhibió la creatividad y el talento de los artistas salteños.

Marcos Martínez, delegado suplente de la feria, expresó su agradecimiento a la Municipalidad por brindar este espacio a los artesanos. «Estamos felices de ofrecer nuestros productos cada fin de semana. En esta ocasión agradecemos como siempre a la Municipalidad por el espacio, el cual nos brinda muchos beneficios», afirmó Martínez.

La feria también se ha convertido en un espacio de integración y oportunidades para emprendedores de diferentes orígenes. Jaime, un comerciante originario de Venezuela que ofrece arepas, manifestó su gratitud por la oportunidad que le brinda el municipio de dar a conocer su gastronomía.

La oferta de la feria fue diversa y atractiva, abarcando una amplia gama de rubros. Se ofrecieron artesanías en madera, tejidos a crochet, a dos agujas y en telar, trabajos en resina, decoración textil, macramé y decoración con diferentes técnicas en madera y vidrio, como el puntillismo y el decoupage. Pero también hubo un puesto exclusivo de mates y bombillas artesanales, otros de bijouterie y otros de gastronomía regional con distintas opciones para disfrutar.