SAETA informa que ya se encuentra habilitado el proceso de renovación del Pase Libre Estudiantil para alumnos ingresantes de Instituciones de Educación Terciaria que ya cuentan con la condición de regularidad. Esta es la última renovación del año que les permitirá continuar gozando de la gratuidad que otorga el Pase hasta finalizar el ciclo lectivo.

Para poder realizar este trámite, los alumnos deberán estar incluidos en el padrón estudiantil de SAETA al que se accede desde la web www.saetasalta.com.ar . Este padrón se nutre de los listados que envía cada Institución a SAETA, por lo cual quienes aún no figuren en esta nómina no podrán realizar la actualización y por lo tanto deberán presentar el reclamo correspondiente en la misma Institución a la que asisten. Cabe aclarar que de un total de cuarenta y siete Terciarios, solo once no presentaron todavía su documentación.

Para hacer esta renovación, los estudiantes deberán presentarse con turno online previo, fotocopia de DNI y certificado de alumno regular.