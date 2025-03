Remiseros contra la legalización de Uber y Didi

El jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, defendió la decisión del intendente Emiliano de Durand de legalizar plataformas de transporte como Uber y Didi, rechazando las protestas con cortes de calle realizadas por dueños de agencias de remises.

Tras un corte de calle realizado durante la mañana de este jueves por propietarios de agencias de remises en protesta contra la legalización de aplicaciones de transporte como Uber y Didi, el Jefe de Gabinete municipal, Juan Manuel Chalabe, salió a respaldar la decisión del intendente Emiliano de Durand. Chalabe rechazó categóricamente las protestas, calificándolas como un intento de presión por parte de un grupo reducido de empresarios que, según sus declaraciones, no representan a la totalidad de los remiseros de la ciudad.

En declaraciones a la prensa, Chalabe realizó una distinción clara entre los remiseros y los dueños de las agencias, argumentando que estos últimos mantienen a los choferes en una situación laboral precaria, obligándolos a pagar una «diaria» independientemente de la cantidad de pasajeros transportados. Describió el sistema como una explotación laboral donde aproximadamente 30 empresarios se benefician de la situación, actuando como intermediarios y obteniendo ganancias sin asumir las responsabilidades de un empleador formal. «Lamentablemente hay 30 empresarios que tienen esclavos a muchas personas que pagan todos los días la diaria, independientemente de los pasajeros que tengan. Hay 30 personas en Salta que se llevan esa plata sólo por tener licencia y ser intermediarios” comentó Chalabe.

El funcionario municipal justificó la decisión de legalizar las aplicaciones de transporte como una medida necesaria para modernizar el sistema y adaptarlo a las demandas actuales de la ciudad, alineándose con las prácticas de las grandes urbes a nivel mundial. Argumentó que el modelo de las agencias de remises se ha vuelto obsoleto, impidiendo una sana competencia y un servicio eficiente para los usuarios. «Hay cuestiones que han quedado obsoletas, como las agencias de remises que tienen presos a los trabajadores de manera precaria. Hoy nos estamos moviendo hacia donde se mueve todo el mundo, principalmente las grandes ciudades. Tiene que ver con un sistema de oferta y demanda, no estamos inventando nada,» explicó.

Asimismo, Durand dijo que la protesta no deja ir a “laburar» a la gente, alegando que van a seguir avanzando con Uber. Chalabe dejó en claro que la decisión del intendente es firme e irrevocable, rechazando cualquier intento de negociación bajo presión. «La decisión no tiene marcha atrás. Con aprietes, no dialogamos con nadie» sentenció, dejando claro que el gobierno municipal no cederá ante las presiones de los dueños de las agencias de remises. La legalización de las plataformas digitales de transporte, por lo tanto, parece ser un hecho consumado a pesar de las protestas.