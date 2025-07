Mily Ibarra

El niño, la familia y el jardín. Esa tríada, esa terceridad que arma un espacio propio, específico, único para las infancias. Un lugar donde el juego no es un entretenimiento banal, sino la condición misma de la infancia. Pensar el primer nivel del sistema educativo —ese primer territorio escolar que habitan los más pequeños— exige comprender que educar allí no es lo mismo que en ningún otro sitio: es estar, mirar, contener, cuidar, enseñar, mostrar, jugar. Es proveer sin pausa en un ámbito colectivo que, a la vez, es singular. Es articular lo lúdico, lo pedagógico, lo vincular, en un proceso de socialización que apenas comienza.

Estos días llegaron a mis oídos comentarios que descalifican públicamente la tarea docente en este Nivel. Debo aclarar que no estuve presente en la capacitación en la que —según me transmitieron— se habrían pronunciado esas palabras; sin embargo, si efectivamente fueron dichas, no puedo menos que manifestar mi desacuerdo. No puedo mirar al costado. Porque mis conciertos y talleres estuvieron siempre acompañados y elegidos por las educadoras del Nivel Inicial, quienes con compromiso y entrega convierten cada momento en oportunidad de aprendizaje y cada juego en espacio de descubrimiento.

Hablar con liviandad del rol de quienes sostienen cotidianamente la educación y la crianza de los más pequeños es desconocer la alta complejidad que implica acompañar a sujetos en pleno proceso de constitución subjetiva, atravesados por la construcción de su cuerpo, sus emociones, sus primeros lazos sociales.

Las educadoras y educadores del Nivel Inicial son quienes se ponen al hombro la difícil tarea de sostener lo que las familias solas no siempre pueden, quienes construyen la base de la educación sistemática, pero también de la convivencia, del afecto y de la confianza.

Por eso creo que es fundamental revalorizar la tarea docente, reconocer su especificidad, defenderla de cualquier descalificación y devolverle a la comunidad educativa la certeza de que sin este pilar no hay presente ni futuro posible.

Porque educar a un niño pequeño no es solo enseñarle a contar o a reconocer colores: es, sobre todo, enseñarle a habitar el mundo.