La jueza que ordenó la represión a docentes fue recusada por sus declaraciones en un medio radial, donde manifestó que los docentes «cometieron un delito».

La jueza de Garantías Ada Zunino, encargada de ordenar la represión y detención de 19 manifestantes en Aunor, fue recusada por el abogado Alvaro Arias Camacho. El pedido de apartamiento de Zunino se debe a sus declaraciones a Radio CNN, en las que se deja entrever su postura respecto del reclamo docente y anticipa que los manifestantes «cometieron un delito».

“No hubo represión, cometieron un delito, y ser docente no te da la patente de impunidad. Si vos sos un dirigente social, un autoconvocado, y tenés la valentía de tomar una ciudad, de secuestrar a todos sus habitantes, tené la valentía de asumir y reflexionar que no estuviste bien y que no lo podés volver a hacer. Y que cometió un delito, y que se te advirtió ¿y por qué no te voy a detener?», manifestó Zunino en la entrevista.

Para el abogado Arias Camacho, las declaraciones de Zunino constituyen «claramente un adelantamiento de juicio sobre la causa«. «La última palabra en relación a si, en determinados hechos y circunstancias, se ha configurado o no un delito, corresponde a una sentencia emitida por el tribunal competente y luego de un debido proceso», destacó el letrado a Salta/12