La diputada y periodista Gisela Marziotta encabezó un acto de homenaje en el emblemático emprendimiento, acompañado por referentes políticos que remarcaron la labor del lugar en la integración social.

La primera cafetería del país atendida en Lengua de Señas Argentina recibió un reconocimiento oficial en la ciudad de Salta. El martes, la diputada nacional y periodista Gisela Marziotta entregó una placa al Café LSA por su trabajo en favor de la inclusión, un evento enmarcado en el Día Internacional de la Lengua de Señas, celebrado cada 23 de septiembre, bajo declaración de la Organización de las Naciones Unidas.