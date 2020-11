El jueves, egresados de enfermería se manifestaron en las puertas de la Universidad Nacional de Salta para reclamar la pronta entrega de sus títulos. (Gabriela Hernández)

En los últimos días se viralizó un video en donde estudiantes de enfermería y otros miembros de la comunidad universitaria se unieron en un mismo reclamo “título para poder trabajar”; hay casos en los que el trámite ya lleva una demora de un año, algo grave en pandemia ya que el personal de salud es sumamente necesario, mas en los casos de colapso del sistema.

La protesta fue en horas de la mañana, algo que las autoridades quisieron que no suceda pero el reclamo es urgente, 2hs después del reclamo la U.N.Sa soltó un listado de libre deuda de la biblioteca, uno de los requisitos para poder iniciar los tramites del título, pero no esta todo resuelto.

La pandemia expuso y agravó los problemas de salud que ya tenía la provincia históricamente: falta de insumos, falta de personal, un médico para 5000 personas, problemas en el sistema de diálisis, contratados precarizados, protestas del sector salud, trabajadores en negro, médicos procesados, renuncia o fallecimientos del personal de salud, falta de pagos, problemas con las obras sociales y clínicas privadas, etc, sin embargo los problemas también vienen a la hora de analizar una institución en donde se forma a los profesionales de salud.

El pedido

“SOMOS EGRESADOS DE LA CARRERA DE ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

SOMOS ENFERMEROS UNIVERSITARIOS SIN TITULOS EN TIEMPO DE PANDEMIA EXIGIMOS UNA SOLUCION DE ACUERDO A LA LEY DE EDUCACION SUPERIOR N° 24521 Y LEY 26002 (ESTABLECE QUE UNA VEZ INICIADO EL TRAMITE DE TITULO LA UNIVERSIDAD TIENE 120 DIAS CORRIDO PARA ENTREGAR EL TITULO AL EGRESADO).

MOTIVO ESPECÍFICO DE LA MOVILIZACION:

RETRASO EN EL INICIO, DURANTE EL PROCESO Y AL FINAL EN LA ENTREGA DE LOS TITULOS. NO RESPETA LO QUE ESTABLECE LA LEY.

EXIGIMOS:

LA REALIZACION DEL ACTO DE COLACION Y ENTREGA DEL TITULO A LOS COMPAÑEROS/AS EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

EL INICIO INMEDIATO DEL TRAMITE DE TITULO DE LOS COMPAÑEROS/AS EGRESADOS/AS, CON LA CORRESPONDIENTE ENTREGA DEL MISMO EN LOS 120 DIAS CORRIDOS COMO LO ESTABLECE LA LEY N°24521 Y LA LEY 26002.

LA ENTREGA DE TITULO DE LOS COMPAÑEROS/AS QUE TUVIERON EN SEPTIEMBRE SU ACTO DE COLACION.

P/D: CADA PERSONA PUEDE CONTAR SU SITUACION PERSONAL SI ASI LO DESEA.

SOLICITAMOS ACOMPAÑAMIENTO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y A TODAS LAS PERSONAS QUE QUIERAN SUMARSE A ESTA NOBLE CAUSA EL DIA JUEVES 19 APARTIR DE LA 9 DE MAÑANA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA PARA PEDIR RESPUESTA A LAS AUTORIDADES”

Maltratos y discrminación

La facultad de salud ya pasó por otra polémica, hace un par de meses estudiantes denunciaron maltrato por parte de una docente y fueron amenazados en plena sesión del Consejo Directivo por un anónimo, a su vez esto desencadenó una serie de comentarios de estudiantes que afirman también ser maltratados por docentes y algunos afirman que abandonaron la carrera de enfermería porque docentes se ensañaron con ellos y no los aprobaron mas, denunciaron también burlas y ser tratados como seres inferiores. La misma situación sucedió en la católica donde fueron expuestos por sus alumnos, la situación de maltrato en las universidades vienen desde mucho antes de la pandemia.

Hasta el momento los alumnos no recibieron ayuda por parte de las autoridades respecto a este tema. Es terrible presenciar la violencia institucional de algunas personas que eligen el camino de cuidar y velar por la salud del pueblo, una profesión de riesgo en la que tendría que ser respetada cada persona debe dejar las aulas o los hospitales para reclamar.

Alejandro un afectado contó «Yo soy enfermero universitario me recibí el año pasado inicie mi tramite de título y todavía no tengo respuestas al igual que muchos compañeros algunos estamos trabajando pero otros no pueden trabajar por lo que no tienen el título, y hay otros compañeros que se recibieron ahora y no pueden iniciar el trámite, decidimos juntarnos» afierma que tuvieron reuniones tensas con responsables pero no obtuvieron respuesta.

La respuesta de la U.N.Sa

La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Salta dio su versión ante las manifestaciones y críticas por parte de los egresados, señalaron que a pesar del DNU y las Resoluciones suspendieron todos los plazos administrativos, las Autoridades de la Facultad, conjuntamente con el Sr. Rector CN Víctor H. Claros, facilitaron los circuitos para agilizar la obtención de los Título de las Carreras de Grado. “Rectorado desde el inicio de la pandemia dio prioridad a la tramitación de los títulos de la Facultad de Ciencias de la Salud”, dijeron.

“Si bien hubo diversas dificultades debido al aislamiento y reducción de trabajo en las diferentes áreas; los 76 graduados a la fecha recibieron su título en formato papel (tres de los cuales no fueron retirados), lo que les permitió tramitar la matriculación. Se puso especial énfasis en aquellos alumnos del interior que tenían posibilidades de inserción laboral.Desde el mes de agosto se realizaron contactos con el Ministerio de Salud Pública – Dirección General de Gestión del Conocimiento, Lic. Cesar Montellanos y con el Presidente del Colegio de Enfermeros, Lic. Hugo Salvatierra para agilizar los trámites de matriculación”, sostuvieron.