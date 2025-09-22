El fiscal federal Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, dictaminó en contra del pedido de la Dirección de Vialidad Nacional para que se declare abstracto el amparo interpuesto por la asociación civil Usuarios y Consumidores Unidos (UCU) en relación a las obras viales en el puente sobre el río Vaqueros.

El caso se inició el pasado 5 de marzo, cuando la entidad presentó un recurso por la paralización del proyecto “Ruta Nacional N°9, sección I: rotonda avenida Bolivia – puente río Wierna”, localizado en los departamentos Capital y La Caldera. La obra, licitada con un financiamiento de $1.400.000 e incluida una rotonda a la altura del río Vaqueros, se detuvo en agosto de 2022, afectando a más de 12 mil vecinos de la zona.

El 11 de marzo, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, tomó a su cargo el expediente a instancias del fiscal Toranzos, quien sostuvo que el planteo debía continuar en la órbita federal. Desde entonces, la fiscalía requirió distintos informes y diligencias para conocer las causas de la paralización.

En abril pasado, tras un convenio con el Gobierno de Salta, la Dirección de Vialidad provincial retomó el proyecto, lo que motivó a Vialidad Nacional a solicitar el archivo del amparo por considerar que el reclamo había perdido vigencia. Sin embargo, la asociación UCU se opuso y reclamó que la acción colectiva siga activa, con el fin de garantizar no solo la reanudación sino también la finalización efectiva de la obra.

Toranzos respaldó este planteo y advirtió que aún no existen informes claros sobre el pago de certificaciones ni reportes que detallen el estado real de avance de los trabajos. Por esa razón, rechazó que el recurso se considere abstracto y pidió que continúe su trámite en el fuero federal.