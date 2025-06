A esta altura, la ironía ya no alcanza. Quienes prometieron quemar la casta, fundar una nueva república, y demoler el viejo edificio de la política, terminaron edificando sobre sus cimientos con los mismos materiales y hasta los mismos albañiles. En Salta, bastó un audio filtrado —con aroma a interna entre rufianes de una cooperativa de negocios disfrazada de partido— para revelar que en La Libertad Avanza el cambio es apenas un eslogan y que el famoso “nuevo orden” no es otra cosa que la continuidad del viejo, con peinado más radical y lenguaje de redes sociales.

En la grabación, Cristian Achaval, flamante titular de la UDAI Metán de ANSES, suplica una prórroga para empezar a pagar lo que, al parecer, es una especie de “diezmo libertario”: el 5% de su salario y el 5% de un ítem adicional, el enigmático “POA”. Del otro lado, Ricardo Ortega —apodado en los pasillos como “el recaudador”— le recuerda con tono firme que “la casa de La Libertad Avanza no se mantiene sola” y que se necesitan $1.500.000 por mes para los gastos fijos del partido. ¿De qué casa se habla? ¿A qué libertad hacen referencia? ¿No venían a terminar con estas lógicas?

Ortega no improvisa: conoce los recibos de sueldo, sabe quién gana cuánto, quién aportó y quién no. Nombra a otros funcionarios, como Gustavo Pantaleón, también designado en una UDAI, a quien “renunciaron” por no haber cumplido con su parte. No se trata entonces de una práctica aislada ni de un malentendido. Es un sistema. Uno viejo, conocido, pero esta vez ejecutado por quienes prometieron hacerlo volar por los aires.

Lo más revelador no es la extorsión (que, por cierto, roza lo penal) sino el silencio. Consultados los referentes de La Libertad Avanza en Salta, entre ellos la diputada nacional Emilia Orozco y el inefable Alfredo Olmedo —el hombre que convirtió su campera amarilla en programa de gobierno—, optaron por no opinar. Lo callan todo, salvo cuando hay que hablar de “libertad”.

Miserias nacionales, negocios provinciales

Pero no es sólo Salta. La radiografía de la nueva política revela metástasis. En Misiones, Santa Cruz, La Pampa y Chaco, los libertarios replican el modelo: empleados públicos obligados a aportar un porcentaje de su sueldo al partido, presiones internas, cajas partidarias opacas y disputas feroces por el control de las delegaciones del PAMI y ANSES. Karina Milei y sus alfiles, los Menem, manejan el reparto de cargos con la discreción de un director técnico, pero con la brutalidad de una patota de comité barrial.

En La Pampa, por ejemplo, el titular del PAMI, Luciano Ortiz, fue impugnado por una interna que haría sonrojar al PJ pampeano. En medio de esta pelea menor, apareció una cuenta bancaria a nombre de un dirigente a la que funcionarios públicos “aportaban voluntariamente” el 15% de su salario. Tan voluntario que muchos salieron a denunciarlo públicamente. En Santa Cruz, un funcionario del PAMI fue despedido por negarse a obligar a una médica a “contribuir”. Es decir, ser parte de la estructura de financiamiento del partido que odia a los partidos.

Y si alguien se atreve a decir que estas son prácticas del pasado, vale recordar que en el acto reciente en Parque Mitre, en Buenos Aires, militantes contratados por LLA se quejaron frente a cámaras porque no les pagaron lo prometido. “Nos ofrecieron 25 mil pesos por hacer de seguridad, nos trajeron, y después nos dijeron que no había plata”, dijo uno de ellos, con una mezcla de resignación y furia. Hasta las promesas del precariado libertario resultaron más frágiles que un posteo de TikTok.

La casta, según el cristal con que se recauda

Al parecer, en el diccionario libertario, “casta” es un concepto flexible: son los otros, siempre los otros. Ellos, en cambio, son los cruzados del mercado, los profetas del déficit cero, los vengadores de Alberdi. Pero basta con mirar sus prácticas para notar que debajo del discurso incendiario se esconden las mismas trampas de siempre. Recaudadores con planilla en mano, punteros con campera, militantes sin sueldo, empleados públicos obligados a aportar al partido… El viejo arte de vivir del Estado, aggiornado con estética youtuber.

Y lo más grave no es la hipocresía, sino la impunidad. Porque si el poder era esto, ¿para qué tanto grito? Si la nueva política consiste en replicar las peores lógicas del clientelismo, pero sin la experiencia de los viejos caciques, entonces estamos ante un simulacro. No de libertad, sino de transformación. Lo viejo disfrazado de nuevo. La misma bolsa, con otra etiqueta.

Mientras tanto, los salteños —esos mismos a los que se les pide ajustarse el cinturón— observan cómo los apóstoles de la motosierra se transforman en escribanos de la caja. Porque, al final del día, lo único que no cambia en la política argentina es la vocación de algunos por vivir del esfuerzo ajeno.