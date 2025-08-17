Radiografía carcelaria: Sistema saturado y prácticas inhumanas

El Informe Anual 2024 del Comité para la Prevención de la Tortura advierte sobre hacinamiento crítico, uso abusivo del aislamiento, deficiencias sanitarias y violencia institucional en cárceles y comisarías salteñas. Los relevamientos muestran que el encierro en la provincia no solo vulnera derechos básicos, sino que profundiza condiciones degradantes.

El Comité Provincial para la Prevención de la Tortura de Salta (CPT) publicó un panorama devastador sobre el sistema penitenciario y de detención policial en la provincia. Basado en inspecciones realizadas durante 2024, el informe destaca que los niveles de hacinamiento alcanzan picos históricos, con establecimientos que alojan hasta un 70% más de personas que su capacidad real. Esta sobrepoblación, advierte el organismo, no es una estadística fría: multiplica el riesgo de violencia, empeora la salud física y mental de las personas privadas de libertad y genera un caldo de cultivo para prácticas degradantes.

El relevamiento abarca tanto cárceles como comisarías y destacamentos policiales, y muestra que en muchos casos las dependencias policiales —espacios pensados para detenciones breves— se han convertido en centros de alojamiento permanente, sin infraestructura ni servicios básicos para estadías prolongadas.

Aislamiento como castigo

Uno de los datos más alarmantes del informe es el uso sistemático del aislamiento. El CPT registró que, lejos de aplicarse como último recurso y por lapsos breves, el régimen de aislamiento se emplea de manera punitiva y prolongada, a veces durante semanas. Esta práctica, que organismos internacionales consideran potencialmente constitutiva de tortura, se da incluso sin evaluación médica ni psicológica previa, y en celdas sin ventilación, con luz artificial permanente o, por el contrario, en completa oscuridad.

El organismo advierte que estas condiciones no solo agravan problemas psiquiátricos existentes, sino que pueden generar daños irreversibles en personas que ingresan sin antecedentes de trastornos mentales.

Salud en crisis: falta de atención y brotes sanitarios

El informe también pone en evidencia la grave precariedad de la atención médica dentro de los lugares de detención. En varios establecimientos, no hay médicos presentes durante la noche ni fines de semana, y la provisión de medicamentos depende de familiares, algo inviable para muchas personas detenidas que provienen de localidades alejadas.

Se detectaron casos de tuberculosis sin seguimiento adecuado, afecciones cutáneas generalizadas por falta de higiene y brotes de enfermedades respiratorias agravadas por la ventilación deficiente y la humedad. En unidades policiales, la ausencia de agua potable y de sanitarios en condiciones mínimas multiplica los riesgos para la salud.

Violencia institucional y denuncias por malos tratos

El relevamiento incluyó entrevistas a personas privadas de libertad, donde la violencia institucional aparece como un patrón. Los testimonios reportan golpizas, amenazas y requisas vejatorias, a menudo sin justificación y sin constancia en los libros oficiales. El CPT alertó sobre la impunidad que rodea a estas denuncias, dado que los internos temen represalias y los mecanismos de queja no ofrecen garantías de confidencialidad ni protección.

Incluso en casos con lesiones visibles, se constataron demoras o negativas en el acceso a revisiones médicas, lo que impide documentar las agresiones y frena cualquier investigación posterior.

Educación y trabajo: derechos en papel, no en la práctica

El informe señala que la educación en contexto de encierro continúa siendo deficitaria: en algunas unidades, menos del 20% de la población accede a programas educativos regulares, y en las comisarías prácticamente no existe oferta alguna.

En materia laboral, las actividades productivas están concentradas en pocos establecimientos y alcanzan a una minoría, con talleres en condiciones precarias y sin capacitación real. El CPT advierte que esta falta de acceso a educación y trabajo perpetúa el círculo de exclusión y aumenta la reincidencia.

Comisarías: depósitos humanos fuera de la ley

La situación en comisarías y destacamentos policiales es descrita como crítica y estructuralmente inconstitucional. El CPT documentó personas detenidas por más de seis meses en celdas sin luz natural, sin camas y con baños inhabilitados. En algunos casos, los internos deben dormir por turnos debido a la falta de espacio.

El organismo presentó un habeas corpus colectivo ante la Corte de Justicia, denunciando que el uso de comisarías como centros de detención prolongada constituye una violación grave de derechos humanos y que la saturación de estos espacios es el síntoma más extremo del colapso carcelario.

Un llamado urgente

El informe del CPT concluye que el sistema penitenciario y de detención en Salta no cumple con los estándares básicos de dignidad humana. Las cifras y testimonios recogidos en el informe no dejan dudas: la provincia enfrenta una crisis humanitaria dentro de sus cárceles y comisarías, donde la sobrepoblación, las prácticas degradantes, la violencia institucional y la desatención médica son moneda corriente.

El organismo instó a los tres poderes del Estado provincial a adoptar medidas urgentes y estructurales, desde la reducción del hacinamiento hasta la implementación de protocolos efectivos contra la tortura, y advierte que la inacción solo profundizará un escenario que, de por sí, ya roza lo intolerable.