La plata que embolsa la empresa encargada de recolectar la basura parece un secreto de estado.

La vicepresidenta segunda del Concejo Deliberante, Laura García, solicitó un informe a la Municipalidad de Salta sobre el incremento que se autorizó en el precio mensual a la empresa Agrotécnica Fueguina. Además, sobre esto, reclamó que los informes presentados al Concejo en relación a los pagos realizados a la empresa prestataria son “incompletos y bochornosos” y responsabilizó a la Intendenta Bettina Romero.

En la sesión Ordinaria del Concejo Deliberante García presentó una solicitud de informe para que el Ejecutivo Municipal explique sobre la Resolución 088/21, que trata sobre el incremento en el precio presentado por la empresa Agrotécninca Fueguina S.A.C.I.F.A. y que fue publicado en el Boletin Oficial de manera incompleta, sin anexos. La concejal capitalina explicó que este incremento de precios por el Servicio de Higiene Urbana que va de 152.000.076 $ a 168 408 962 $ por mes, fue aprobado el 21 de mayo por el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, a cargo de las prestaciones de servicios que realiza la Municipalidad.

En este sentido, en el tramo de manifestaciones de la sesión la edil expresó: “si a esto le agregamos el informe incompleto y bochornoso con relación a los pagos efectuados por parte de la Municipalidad a la empresa Agrotécnica Fueguina, estoy condición de decir que si los funcionarios tienen esta facultad es porque alguien se las dio y es la señora Intendenta Bettina Romero. Entonces va a tener que venir la señora intendenta a dar las correspondientes explicaciones a este recinto”.

Continuando, la edil del Frente de Todos Laura García explicó que “en esta resolución el Ejecutivo mencionó el convenio anexo que se adjunta, o sea, el texto del convenio de redeterminación pero como sucedió con el contrato de Agrotécnica Fueguina y que dé de esta banca constantemente reclamo el famoso anexo, nunca aparece. El secretario (Daniel Nallar) nos tiene acostumbrados a estas resoluciones sin más explicaciones donde siguen existiendo las dudas en los millones de pesos que se le paga a Agrotécnica”, aseguró.

Y finalizó: “Porque mientras se le aumente el pago a la empresa todavía está no cumple con la colocación de la geomembrana, en la trinchera cuatro del vertedero San Javier y se sigue acumulando el residuo en la trinchera uno. Todavía no sabemos quién comprará la geomembrana, ya que el depósito que dejó la gestión anterior para la misma está en fondo de inversión hasta el momento no está debidamente aclarado los pagos realizados a la empresa Agrotécnica Fueguina para la firma de contrato. Todavía no contamos con los famosos anexo. Como responsable de la Municipalidad de la Ciudad de Salta quién tendrá que dar explicaciones es la intendenta”.