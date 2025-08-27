Henry Martin Douglas Macharaga (52) trabajaba con un «booster sísmico», que la petrolera usaba hace medio siglo.
Henry Martin Douglas Macharaga (52), especialista en desminado que había llegado de Zimbabue, murió en Salta tras detonarse un explosivo que manipulaba, conocido como «booster sísmico». Macharaga estaba en la Argentina trabajando para YPF.
El incidente, que todavía se encuentra bajo investigación, sucedió en la Ruta Nacional 34, que conecta el norte del país con la frontera con Bolivia, en Salta. Fue en la zona de La Cuchara, en Mosconi.
El artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino.
El ministro de Asuntos Exteriores del país africano, Amon Murwira, señaló que su cartera está en contacto con la familia de Macharaga, con la organización The Development Initiative (TDI) -para la que trabajaba- y con los representantes diplomáticos de Zimbabue en Buenos Aires, con el fin de coordinar el traslado del cuerpo a su país natal.
El incidente ocurrió el 19 de agosto, informaron autoridades de Zimbabue y también un vocero de YPF.