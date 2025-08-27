Henry Martin Douglas Macharaga (52) trabajaba con un «booster sísmico», que la petrolera usaba hace medio siglo.

Henry Martin Douglas Macharaga (52), especialista en desminado que había llegado de Zimbabue, murió en Salta tras detonarse un explosivo que manipulaba, conocido como «booster sísmico». Macharaga estaba en la Argentina trabajando para YPF.

El incidente, que todavía se encuentra bajo investigación, sucedió en la Ruta Nacional 34, que conecta el norte del país con la frontera con Bolivia, en Salta. Fue en la zona de La Cuchara, en Mosconi.

El artefacto que detonó en sus manos era similar a los enterrados por YPF hace 50 años, cuando la compañía exploraba yacimientos de petróleo y gas situados a más de tres kilómetros de profundidad en el norte argentino.