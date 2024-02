Sergio Linares, presidente del Concejo Deliberante de Aguaray, confirmó que se retiraron del Foro debido a disidencias con Tartagal y desmintió cualquier presión por parte del gobierno.

«El municipio de Aguaray comunicó hace una semana que no vamos a participar y nos retiramos del Foro de Concejales, porque hay algunas cuestiones en las que no estábamos de acuerdo; cuando se integran estos espacios debe haber organización y consenso, miradas para encaminar el proceso y esos requisitos no se cumplían, hay decisiones que no nos han gustado», explicó Linares y agregó «nos encontramos con un grupo político que quería encaminar hacia otro lado sin consultar, y eso molesta, si planteábamos un punto de vista debe respetarse, y si se acuerda algo también».

El Foro de Concejales se creó con el objetivo de integrar a San Martín y Rivadavia informó el concejal y advierte «salvo Tartagal que tenía una perspectiva diferente, los demás estábamos de acuerdo, después se pudo ver que se hicieron reuniones en Orán, había decisiones que desconocía el presidente del Foro, nos reunimos nuevamente y le consultamos a Tartagal, que fueron los que pretendían que sea regional, que para serlo primero y principal había que organizar el de San Martín; en el encuentro de Embarcación había presencia de otros departamentos, Orán y Lajitas, y si bien los problemas son en común, acompañamos pero no nos gustó, cuestiones internas que no nos agradan». Linares desmintió que haya habido alguna presión desde la Provincia para alejarse del foro «tomamos la decisión porque las cuestiones políticas hay que dejarlas de lado (refiriéndose a Tartagal), no tiene por qué incomodar a la provincia, hay problemáticas que se pueden trabajar en conjunto, yendo en contra de algo no se consigue nada, hay que ir buscando las soluciones, cuestiones políticas hay que dejarlas en los concejos deliberantes y llevar las problemáticas para tratar de solucionarlas y no pedir cosas inviables que sabemos que no se pueden concretar» expresó Linares y concluyó «hay que respetar los espacios de la mayoría, igualmente vamos a seguir trabajando desde el Concejo y con los otros concejos, pero con este espacio particularmente no».