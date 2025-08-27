El martes 2 de septiembre a las 21 horas, el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia se llenará de historia, música y emoción con la llegada de Queen Magic Symphonic, un espectáculo sinfónico de altísima calidad que rinde homenaje a una de las bandas más icónicas del rock mundial.

La propuesta es presentada por la Fundación Camerata Stradivari y reúne en escena a destacados músicos, una potente orquesta en vivo y un despliegue visual que acompañará cada momento.

Esta presentación ofrecerá los grandes éxitos del grupo británico en una compilación de dos horas cargadas de intensidad, pasión y excelencia sonora.

Como banda invitada estará presente “33 Revoluciones”, con su particular impronta que fusiona el rock clásico con una potencia contemporánea.

📌 El concierto estará dirigido por la maestra Inga Iordanishvili y contará con la dirección coral de Cristian Roldán. Se lucirán en el escenario las voces de Emilio Ginés, Franz Escalante y Nacho Silvia (arreglos

para Orquesta, Carolina Herrera).

🎟️ Las entradas ya están disponibles en www.vamos.gob.ar