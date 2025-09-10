El denunciante es el propietario de 18 hectáreas, en contra de miembros de la comunidad wichi «Isidro Moreno» de El Quebrachal.

La fiscal penal 1 de Joaquín V. González, María Celeste García Pisacic, informó que en el marco de una causa que tramita en su Fiscalía, tras la denuncia realizada en contra de los miembros de la comunidad originaria por usurpación, se realiza este miércoles una audiencia de mediación entre las partes, como una posibilidad de alcanzar una resolución alternativa al conflicto.

Encabeza la audiencia, la mediadora penal del Ministerio Público Fiscal, Viviana Sosa, participan las partes y en representación del área de Asuntos Indígenas de la Provincia, Sandra Ruiz.

El conflicto se debe a la denuncia del propietario registral de las tierras a miembros de la comunidad originaria de la etnia wichi, «Isidro Moreno» de El Quebrachal por la supuesta comisión del delito de usurpación.

García Pisacic destacó que la mediación, como método de resolución alternativa de conflictos, ofrece en la faz penal una valiosa oportunidad para las partes de lograr un acuerdo evitando la instancia judicial.

Desde la reforma del Código Procesal Penal, Salta fue una de las pocas provincias que incorporó en su Código la mediación como método de resolución alternativo y a partir de esto, el Ministerio Público Fiscal puso en funcionamiento en las fiscalías penales descentralizadas del distrito Centro y en la mayoría del interior de la provincia, oficinas de Mediación para acercar esta posibilidad a las partes.