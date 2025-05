Según se desprende del fallo, el tribunal consideró que las pruebas reunidas por la investigación —entre ellas, testimonios de testigos, informes periciales y registros de comunicaciones— no permitieron establecer ni siquiera indicios razonables de la participación del acusado en un plan criminal para explotar a la víctima.

A más de trece años de la desaparición de María Cash, un fallo del Juzgado Federal N°2 de Salta generó una fuerte conmoción: se resolvió no dictar procesamiento ni imputación formal contra Héctor Romero, el camionero que fue la última persona que reconoció haber tenido contacto con la joven diseñadora.

La resolución, firmada el 12 de mayo de 2025, afirma que “no se verifican elementos objetivos suficientes que permitan sostener una sospecha razonable” sobre Romero. El hombre había declarado en 2011 que levantó a una mujer con las características físicas de Cash haciendo dedo sobre la Ruta Nacional 9/34 y que la dejó en el paraje Palomitas, cerca del santuario de la Difunta Correa. «Me pidió que me orillara, que ahí se quedaba. Me pareció raro, pero me sentí tranquilo de que se bajara porque estaba arrepentido de haberla levantado», relató.

La justicia consideró que, aunque las declaraciones de Romero fueron contradictorias en algunos puntos, “ninguno de los indicios colectados permite sostener con el grado de certeza exigido una hipótesis incriminante”. El tribunal valoró que, durante años, se realizaron allanamientos, pericias, testimonios y análisis de comunicaciones sin que apareciera un solo dato que vincule al camionero con la desaparición o con redes de trata.

En la resolución se menciona que «la conversación telefónica del acusado con su hermano, realizada el 8 de julio de 2024, no presenta indicios que permitan inferir su participación en un delito». En ese diálogo, Romero afirma: “Yo no tengo nada que ver. ¿Para qué buscar abogado si yo no he hecho nada?”, y luego agrega: “El 8 de julio la levanté supuestamente… pero no sé si será esa o no”.

La fiscalía había solicitado medidas adicionales, como la intervención de más líneas telefónicas de su entorno, pero el tribunal consideró que “no se advierte la sospecha alegada” y que los diálogos presentados “no constituyen per se la base objetiva requerida para el dictado de una medida de esas características”.

La causa María Cash, iniciada por la infracción a la Ley 26.364 de Trata de Personas, continúa abierta. La hipótesis más firme sigue siendo que la joven, que presentaba una situación de vulnerabilidad emocional, pudo haber sufrido un episodio psicótico o haber sido víctima de un crimen no identificado. “A pesar del esfuerzo investigativo de más de una década, no hay pruebas que nos permitan afirmar cuál fue su destino final”, concluye el documento judicial.

Para la familia, esta decisión representa un nuevo golpe. “Este fallo no nos da paz. No hay justicia si no se sabe qué pasó con María”, dijo un allegado consultado por este medio. La figura de Cash, desaparecida a los 29 años mientras viajaba sola por el norte del país, se convirtió con el tiempo en símbolo de las fallas estructurales del sistema en la búsqueda de personas.

Mientras tanto, el expediente sigue su curso, pero sin responsables imputados. María Cash sigue desaparecida. Y la justicia, en deuda.